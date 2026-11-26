Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Komercijalna vozila Citroen Jumper NG opozivaju se zbog mogućeg curenja goriva koje može dovesti do požara, objavljeno je na portalu NEPRO.

Povlačenje vozila obuhvata određene primerke proizvedene od 2. decembra 2025. do 31. jula 2026. godine.

Gorivo može da procuri na prigušivaču pritiska

Na vozilima obuhvaćenim opozivom gorivo može da procuri na prigušivaču pritiska goriva. Ako dođe u dodir sa izvorom paljenja, gorivo može da se zapali i izazove požar.

Kako da proverite da li je vaš kombi obuhvaćen

Vlasnici mogu da se obrate ovlašćenom servisu Citroena i provere po broju šasije (VIN) da li je njihov primerak obuhvaćen opozivom.