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Povlači se vozilo poznate marke zbog opasnosti od požara: Gorivo može da procuri, vlasnici treba da provere broj šasije
- Citroen Jumper NG opoziva se zbog mogućeg curenja goriva na prigušivaču pritiska, što može da dovede do požara
- Opoziv obuhvata određene primerke proizvedene od 2. decembra 2025. do 31. jula 2026. godine
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Komercijalna vozila Citroen Jumper NG opozivaju se zbog mogućeg curenja goriva koje može dovesti do požara, objavljeno je na portalu NEPRO.
Povlačenje vozila obuhvata određene primerke proizvedene od 2. decembra 2025. do 31. jula 2026. godine.
Gorivo može da procuri na prigušivaču pritiska
Na vozilima obuhvaćenim opozivom gorivo može da procuri na prigušivaču pritiska goriva. Ako dođe u dodir sa izvorom paljenja, gorivo može da se zapali i izazove požar.
Kako da proverite da li je vaš kombi obuhvaćen
Vlasnici mogu da se obrate ovlašćenom servisu Citroena i provere po broju šasije (VIN) da li je njihov primerak obuhvaćen opozivom.
Oznaka kampanje je G4A, a na portalu NEPRO opoziv je evidentiran 25. novembra pod brojem 141/2026.
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