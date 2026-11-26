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U trenutku kada se finansijsko tržište suočava sa izazovima poput stečaja Alta banke, uticaja inflacije i kretanja kamatnih stopa, pitanja zaštite imovine i mudrog upravljanja novcem dolaze u prvi plan. O tome kako investicioni fondovi upravljaju rizicima u vanrednim okolnostima, kako približiti ulaganje oprezno nastrojenim građanima i šta je potrebno za oživljavanje domaćeg tržišta kapitala, razgovarali smo sa Srđanom Maletićem, izvršnim direktorom Intesa Investa.

U intervjuu za Kurir, Maletić otvoreno objašnjava zašto je efekat situacije sa Alta bankom bio jednokratan i kako je očuvana likvidnost fondova, otkriva na koji način finansijska industrija može da odgovori na očekivanja mlađih generacija okrenutih digitalnim kanalima i kriptovalutama, ali i zašto veruje da štednja i investiranje treba da idu ruku podruku.

Kako Intesa Invest štiti klijente i upravlja rizicima nakon stečaja Alta banke?

- U ovakvim okolnostima zaštita interesa klijenata i očuvanje njihovog poverenja jesu apsolutni prioritet. Zato od samog početka postupamo potpuno transparentno, u skladu sa regulatornim zahtevima i najboljom praksom upravljanja rizicima.

Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro fondovi imali su kod Alta banke oročene depozite, u skladu sa odlukom koja je doneta na osnovu javno dostupnih revidiranih finansijskih izveštaja u okviru raspodele depozita među više banaka radi diversifikacije rizika. Po nalogu Komisije za hartije od vrednosti, do dobijanja zvaničnih informacija o stanju imovine banke, primenjena je potpuna ispravka vrednosti tih potraživanja, pri čemu je jednokratni efekat na vrednost investicione jedinice iznosio -0,84% kod Cash Dinar i -1,17% kod Cash Euro fonda. Važno je naglasiti da je taj efekat bio jednokratan i da su fondovi nastavili da posluju redovno. Osim na dan jednokratne ispravke, vrednost investicione jedinice oba fonda svakodnevno je rasla, i pre i posle ovog događaja. Istovremeno, fondovi nisu izgubili svoja potraživanja, ona se i dalje vode u punom iznosu, a svaka buduća naplata biće uključena u imovinu fondova i pozitivno će se odraziti na vrednost investicionih jedinica.

Klijentima je možda najvažnija činjenica da je likvidnost fondova ostala očuvana. Dosad smo zahteve za otkup isplaćivali u rokovima znatno kraćim od zakonskih pet radnih dana, uključujući i dane sa najvećim brojem zahteva. Znatan deo imovine fondova nalazi se u instrumentima koji su brzo dostupni za isplatu.

Ovakve situacije potvrđuju koliko su važni diversifikacija, kontinuirano upravljanje rizicima i otvorena komunikacija sa klijentima. Upravo na tim principima zasnivamo poslovanje i nastavljamo da gradimo dugoročno poverenje investitora.

Šta je potrebno da se promeni konzervativan odnos građana prema štednji i ulaganju?

- Mislim da je važno da ne posmatramo oprez građana kao problem koji treba promeniti, već kao nešto što treba razumeti. Ljudi žele da budu sigurni da donose dobru odluku za sebe i svoju porodicu, a poverenje se ne gradi kampanjama, već iskustvom, doslednošću i vremenom, naročito u trenucima kada rezultati odstupaju od očekivanja.

Zato je prvi korak jasno objašnjenje razlike između štednje i ulaganja i otvoren razgovor o tome šta različiti finansijski proizvodi zapravo nude, njihove prednosti, rizike i ulogu koju imaju u ostvarivanju različitih finansijskih ciljeva. Drugo, potrebno je da ulaganje bude jednostavno, dostupno i razumljivo. Ne mora svako da raspolaže velikim iznosima da bi počeo da ulaže. Redovno investiranje manjih iznosa često je dobar način da se dugoročno gradi finansijska sigurnost i postepeno stiče iskustvo na tržištu.

I konačno, važno je da postoji stabilno i podsticajno okruženje koje građanima daje dodatnu sigurnost da razmišljaju dugoročno.

Verujem da štednju i ulaganje ne treba posmatrati kao alternative, već kao komplementarne delove iste finansijske strategije. Štednja obezbeđuje sigurnost i likvidnost za svakodnevne potrebe i nepredviđene situacije, dok ulaganje može pomoći ljudima da dugoročno sačuvaju i uvećaju vrednost svoje imovine.

Kako kamatne stope i inflacija utiču na prinose fondova?

- Kamatne stope i inflacija jesu važni faktori, ali njihov uticaj zavisi od vrste fonda i investicione strategije koju fond primenjuje. Zato je važno da investitori ne posmatraju samo trenutno okruženje, već i svoje dugoročne ciljeve. Kod fondova koji ulažu u depozite i kratkoročne finansijske instrumente, promene kamatnih stopa se vremenom odražavaju na prinose. Kada kamatne stope rastu, nova ulaganja se plasiraju po povoljnijim uslovima, dok se efekat postepeno prenosi na rezultate fonda kako postojeći plasmani dospevaju.

Kod obvezničkih fondova situacija je nešto složenija. Rast kamatnih stopa može kratkoročno da utiče na vrednost postojećih obveznica, ali istovremeno otvara mogućnost za ulaganje po višim prinosima u budućnosti. Zbog toga je kod ovih fondova posebno važno posmatrati rezultate kroz duži vremenski period.

Kada govorimo o inflaciji, njen značaj je u tome što pokazuje koliko je prinos uspešan u očuvanju kupovne moći novca. Upravo zato mnogi investitori deo svoje imovine usmeravaju ka fondovima koji imaju potencijal da dugoročno donesu prinose iznad inflacije, uz svest da takva ulaganja mogu da podrazumevaju i veće oscilacije vrednosti.

Suština je da ne postoji univerzalno rešenje za sve investitore. Dobar izbor fonda zavisi od toga šta želimo da postignemo, za koji vremenski period ulažemo i koliki nivo rizika smo spremni da prihvatimo.

Kako privući mlađe generacije koje ulažu u kriptovalute i na strane berze?

- Pre svega, mislim da mlađe generacije ne treba posmatrati kao publiku koju tek treba zainteresovati za ulaganje. Naprotiv, one već pokazuju veliko interesovanje za investiranje, finansijska tržišta i nove oblike imovine.

Ono što mladi danas očekuju jesu jednostavnost, dostupnost i dobro korisničko iskustvo. Zato i finansijska industrija mora da se prilagođava tim očekivanjima kroz jednostavne proizvode, digitalne kanale i transparentnu komunikaciju, a prioriteti da budu usmereni ka digitalnom pristupanju, malim početnim iznosima, automatskim mesečnim uplatama i preglednom prikazu rezultata, troškova i rizika.

Verujem da fondovi imaju važno mesto u tom ekosistemu, jer kombinuju profesionalno upravljanje imovinom, diversifikaciju ulaganja i regulatorni okvir koji investitorima pruža dodatnu sigurnost. Za mnoge mlade ljude upravo fondovi mogu biti dobar način da naprave prve korake ka dugoročnom investiranju i postepeno steknu iskustvo na tržištu.

Naš zadatak nije da se takmičimo sa trendovima, već da pomognemo ljudima da razumeju različite mogućnosti koje nude, kao i rizike koje svaka od njih nosi. Najvažnije je razviti naviku redovnog ulaganja i dugoročnog razmišljanja, jer upravo to najčešće pravi najveću razliku tokom vremena.

Koji su sledeći koraci za oživljavanje domaćeg tržišta kapitala?

- Srbija danas ima mnogo bolje pretpostavke za razvoj tržišta kapitala nego što je imala pre deset ili petnaest godina, i mislim da je važno da taj potencijal iskoristimo. Prvi korak je povećanje kvalitetne ponude. Tržištu su potrebne nove kompanije spremne da se finansiraju putem tržišta kapitala, više korporativnih obveznica i šire mogućnosti ulaganja za građane. To podrazumeva i visok nivo transparentnosti, dobrog korporativnog upravljanja i zaštite investitora.

Drugi važan element je razvoj dugoročne investicione kulture. Što više građana bude razmišljalo o dugoročnom investiranju, kroz investicione ili penzijske fondove i druge oblike štednje i ulaganja, to će tržište biti stabilnije i razvijenije. U tome značajnu ulogu mogu da imaju finansijska edukacija i podsticajno regulatorno okruženje.

Treći faktor je likvidnost. Investitori žele tržište na kojem mogu jednostavno da kupe ili prodaju hartije od vrednosti, uz transparentne cene i dovoljno aktivnih učesnika.

Fondovi mogu imati važnu ulogu u tom procesu jer povezuju štednju građana s finansiranjem privrede. Na taj način tržište kapitala ne postaje samo mesto trgovanja hartijama od vrednosti, već mehanizam koji podržava rast kompanija, razvoj ekonomije i stvaranje novih investicionih prilika. Kada budemo imali veći broj kvalitetnih izdavalaca, više dugoročnih investitora i veću aktivnost na tržištu, moći ćemo da kažemo da domaće tržište kapitala zaista ulazi u novu fazu razvoja.