Prvi i jedini fond u Srbiji za ulaganje u zlato i druge plemenite metale

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest pokrenulo je Gold&Silver Alternative, prvi i jedini investicioni fond u Srbiji za ulaganje u zlato i druge plemenite metale.

Novi Gold&Silver Alternative fond pretežno će ulagati u druge investicione fondove koji investiraju u plemenite metale, i to dominantno u zlato i srebro, kao i manjim delom u platinu i paladijum. Namenjen je fizičkim licima koji teže očuvanju vrednosti kapitala uz potencijalno ostvarenje pozitivnog prinosa u dužem vremenskom periodu, istovremeno prihvatajući viši nivo rizika.

Ulaganjem u ovaj fond, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, investitori ostvaruju i pravo na poreski kredit koji se obračunava na do 50% vrednosti ulaganja kroz umanjenje poreza na lični dohodak koji ostvare u jednoj kalendarskoj godini.

,,Pokretanjem Gold&Silver Alternative investicionog fonda klijentima omogućavamo da u kombinaciji sa postojećih pet Intesa Invest fondova različitih investicionih ciljeva na kvalitetan način diversifikuju svoja ulaganja. Time proširujemo i ponudu alternativnih vidova ulaganja za građane kroz pristup robnim klasama imovine koje im mogu obezbediti i dodatnu zaštitu od inflacije. Plemeniti metali, kao što su zlato i srebro, tradicionalno predstavljaju stabilan oslonac u portfoliju, posebno u periodima tržišnih neizvesnosti koje karakterišu savremeno poslovno okruženje. Verujem da ćemo uvođenjem Gold&Silver Alternative fonda, kao prvog domaćeg fonda koji obezbeđuje institucionalizovani pristup ulaganju u plemenite metale, dodatno doprineti i razvoju investicione kulture u zemlji’’, izjavio je Darko Popović, član Nadzornog odbora Intesa Invest.

Gold&Silver Alternative fond je organizovan kao alternativni investicioni fond denominovan u evrima, uz mogućnost kupovine investicionih jedinica i u dinarima, uz automatsku konverziju valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kupovine.

Vodeći se iskustvom u upravljanju imovinom matične Intesa Sanpaolo grupe, i u želji da klijentima obezbedi investicione alternative uz profesionalno upravljanje, Banca Intesa je 2018. godine osnovala Društvo Intesa Invest, koje danas upravlja imovinom vrednom više od 830 miliona evra. Banca Intesa je, ujedno, jedini zvanični posrednik u prodaji investicionih jedinica Društva, čiji portfolio obuhvata četiri otvorena investiciona fonda sa javnom ponudom, kao i dva alternativna investiciona fonda, među kojima je i Gold&Silver Alternative fond.

Intesa Invest ad Beograd je društvo za organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo. Misija Društva je konstantno generisanje vrednosti za ulagače, predviđanje njihovih potreba i kreiranje investicionih proizvoda i alternativnih vidova ulaganja koje će na najbolji način da odgovore na njihove potrebe i očekivanja, uz smanjen rizik ulaganja, niže troškove investiranja, profesionalno upravljanje imovinom i likvidnost uloženih sredstava.

Banca Intesa ad Beograd, članica internacionalne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, već 18 godina zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji fizičkog i digitalnog prisustva, sveobuhvatnoj ponudi modernih finansijskih rešenja, superiornom korisničkom iskustvu i usluzi vrhunskog nivoa, banka uslužuje 1,35 miliona klijenata u segmentu građana i privrede. Osim poverenjem klijenata, poslovni uspeh Banca Intesa nagrađen je i brojnim priznanjima za najbolju banku u Srbiji koja su joj ukazali ugledni finansijski časopisi The Banker, Euromoney i Global Finance. Uvažavajući svoju ulogu u pružanju podrške zelenoj tranziciji i promociji inkluzivnog rasta, Banca Intesa integriše ESG principe u svoje poslovne procese, politike i proizvode, doprineseći rešavanju društvenih i ekoloških izazova i snažeći održivost i otpornost sopstvenog poslovnog modela.