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Banka Poštanska štedionica je, prema preseku od 25. novembra u 20 časova, isplatila deponentima Alta banke u stečaju 200,44 miliona evra u protivvrednosti, što predstavlja 58,94% ukupnog iznosa osiguranih depozita predviđenih za isplatu, objavila je BPŠ.

Sredstva za isplatu obezbedila je Agencija za osiguranje depozita.

Banka je navela na intagramu da istovremeno dodatno pojačava kapacitete angažovanjem mobilnih ekspozitura i raspoređivanjem zaposlenih u skladu sa potrebama klijenata i opterećenjem poslovne mreže.

U ekspozituri u Lučanima raspoloživi termini za isplatu popunjeni su do 15. decembra, zbog čega je banka, kako bi izašla u susret klijentima, angažovala i mobilnu ekspozituru.

Kako je navedeno, u njoj se dnevno dodatno usluži od 36 do 40 klijenata, čime se povećava kapacitet za realizaciju zahteva i pruža neposredna podrška kolegama u ekspozituri.

Angažovanje mobilne ekspoziture u Lučanima prvobitno je planirano za pet radnih dana, a banka navodi da će, u zavisnosti od interesovanja i potreba klijenata, produžiti njen rad.

Pored podrške u Lučanima, banka je uputila mobilnu ekspozituru i u Sombor.

Sistem zakazivanja koji je banka uvela za isplatu osiguranih depozita omogućava planiranje isplata, praćenje opterećenja po lokacijama i blagovremeno raspoređivanje zaposlenih i drugih resursa, navela je banka.