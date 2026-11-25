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Do počeka velikog božićnog posta, koji kreće u subotu, 28. novembra, ostalo je svega nekoliko dana, a mi smo obišli ribarnice na prestoničkim pijacama kako bismo proverili kakvo je stanje sa ponudom i, što građane najviše zanima, koliko će ove godine morati da izdvoje novca za posnu trpezu.

Ponuda u Beogradu je zaista bogata, ima svega - od najjeftinije papaline, haringe i pastrmke do luksuznog lososa, orade i brancina. Međutim, kada bacite pogled na cene, jasno je da ćete ove godine morati da izdvojite više novca za posnu trpezu, a i sami trgovci priznaju da je sve poskupelo u odnosu na prošlu godinu.

Poseban udar na novčanik čeka one koji se odluče za već pripremljenu ribu. Dok se sveža i zamrznuta riba prodaju na kilogram, u vitrinama sa gotovim jelima cene su istaknute za 100 grama, pa tako kilogram pečenog lososa dostiže neverovatnih 5.500 dinara, dok za kilogram grilovanih lignji treba izdvojiti čak 5.100 dinara.

U nešto jeftiniju ponudu spada zamrznuta papalina od 415 dinara i haringa od 535 dinara po kilogramu, dok su nezaobilazni slavski favoriti očišćeni šaran i sveža pastrmka prešli hiljadu dinara.

Foto: Shuttesrstock

Skoro sve poskupelo

Koliko je riba zapravo poskupela, najbolje pokazuje poređenje sa prošlogodišnjim cenovnicima pred ovaj isti post. Dok se lane kilogram svežeg šarana na pijaci mogao pazariti za oko 600 dinara, sada za očišćenog šarana treba izdvojiti čak 1.250 dinara, što je skok od preko 100 odsto! Ništa bolje nisu prošli ni ljubitelji sveže pastrmke, koja je sa prošlogodišnjih 700 do 750 dinara skočila na 1.055 dinara po kilogramu, dok je šnicla šarana sa 1.400 otišla na 1.720 dinara.

Cenovnik u ribarnicama Dok najjeftinija zamrznuta papalina košta 415 dinara, za očišćenog šarana potrebno je izdvojiti 1.250, a za svežu pastrmku 1.055 dinara po kilogramu. Ipak, kilogram grilovanih lignji dostiže neverovatnih 5.100, dok pečenih lignji do 5.500 dinara.

Oslić je sa prošlogodišnjih 500 dinara skočio na 630 do 680 dinara, dok se losos filet u marketima lane kretao od 2.200 dinara, a sada na pijaci košta 2.890 dinara. Poskupela je i gotova riba sa roštilja, grilovani oslić je sa 1.650 dinara po kilogramu porastao na 1.890 dinara, dok je pečena skuša sa nekadašnjih 1.650 do 3.000 dinara sada stigla do 2.190 dinara za celu ribu, odnosno čak 3.250 dinara za kilogram fileta.

Cena posne trpeze

Osim posta, pred nama je i sezona velikih posnih slava, a računica pokazuje da domaćine koji se odluče da kupe već gotovu hranu čeka ozbiljan trošak. Za posne salate uz predjelo potrebno je izdvojiti 3.200 dinara, dok pet do šest litara gotove riblje čorbe košta 3.500 dinara. Nezaobilazni posni klasici, poput 50 do 60 sarmica i tepsije zapečenog prebranca, koštaju 4.800 dinara, dok na sezonske salate, krompir-salatu s lukom, kupus, turšiju i posni hleb, tj. somune, odlazi još 2.000 dinara.

Ipak, ubedljivo najveća stavka na spisku je glavno jelo, za oko pet kilograma već gotove, pečene ribe treba iskeširati čak 10.500 dinara. Kad se tome doda kompletan asortiman pića, što iznosi 8.525 dinara, trošak bez posnih sitnih kolača i torte već dostiže vrtoglavih 32.525 dinara.

Foto: Dijana Šćekić

Sveža riba (cena po kilogramu)

Pastrmka sveža: 1.055 dinara

Losos: 1.200 dinara

Šaran svež (očišćen): 1.250 dinara

Šaran šnicla: 1.720 dinara

Losos filet: 2.890 dinara

Zamrznuta riba i plodovi mora (cena po kilogramu)

Papalina (1 kg): 415 dinara

Haringa: 535 dinara

Oslić hek: 630 dinara

Fišburger: 640 dinara

Pangasijus filet: 650 dinara

Riblji štapići: 685 dinara

Lignja kolut: 915 dinara

Crvena riba: 1.010 dinara

Skuša: 1.215 dinara

Porcije sos od belog luka: 1.343 dinara

Losos štap: 1.885 dinara

Pastrmka filet: 1.960 dinara

Smuđ filet: 2.550 dinara

Orada filet: 2.920 dinara

Brancin filet: 3.225 dinara

Lignja štapić: 4.270 dinara

Pečena i pržena riba (cena za 100 grama)

Papalina: 120 dinara (1.200 din/kg)

Filet soma pangasijus: 185 dinara (1.850 din./kg)

Oslić hek gril: 189 dinara (1.890 din./kg)

Filet oslića: 199 dinara (1.990 din./kg)

Skuša gril: 219 dinara (2.190 din./kg)

Losos pastrmka: 279 dinara (2.790 din./kg)

Orada gril: 309 dinara (3.090 din./kg)

Brancin gril: 315 dinara (3.150 din./kg)

Skuša filet: 325 dinara (3.250 din./kg)

Tuna gril: 350 dinara (3.500 din./kg)

Lignja gril: 510 dinara (5.100 din./kg)

Losos filet: 550 dinara (5.500 din./kg)