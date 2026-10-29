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Cene stoke na stočnim pijacama i u klanicama širom Srbije beležile su različita kretanja u periodu od 19. do 25. oktobra 2026. godine. Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), u pojedinim delovima zemlje poskupeli su prasad i tovne svinje, dok su se cene ovaca, jagnjadi i jaradi menjale u zavisnosti od regiona.

Tovna junad skuplja u Pančevu, a jeftinija u Šumadiji

U klanicama na području Pančeva zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi telesne mase veće od 480 kilograma. Dominantna cena iznosila je 410 dinara po kilogramu, uz slabu ponudu i još slabiji otkup.

Nasuprot tome, u klanicama na području Šumadijskog regiona otkupna cena iste kategorije junadi pala je na dominantnih 470 dinara po kilogramu, dok su ponuda i otkup bili na prosečnom nivou.

Otkupna cena tovnih bikova simentalske (SM) rase, telesne mase veće od 500 kilograma, ostala je na dominantnih 480 dinara po kilogramu u Nišavskom regionu.

Foto: Silas Stein / imago stock&people / Profimedia

U Braničevskom regionu otkupna cena teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma, kretala se od 700 do 900 dinara po kilogramu, a dominantna cena bila je 800 dinara. Krave za klanje iste rase otkupljivane su po 240 dinara po kilogramu.

U Moravičkom regionu klaničari su mušku telad SM rase otkupljivali po 780 dinara po kilogramu, a žensku po 750 dinara. Tovna junad telesne mase veće od 480 kilograma otkupljivana je po 340 dinara po kilogramu, krave za klanje po 300 dinara, dok je cena tovnih bikova SM rase iznosila 500 dinara po kilogramu.

Na području Srednjobanatskog regiona otkupna cena tovne junadi telesne mase veće od 480 kilograma ostala je nepromenjena i iznosila je 430 dinara po kilogramu.

Prasad i tovljenici poskupeli u Kragujevcu, Podrinju i Vranju

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, uprkos ponudi od oko 300 prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, zabeležen je rast cene. Tokom posmatrane sedmice dominantna cena iznosila je 350 dinara po kilogramu.

Skuplje su bile i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma, koje su se prodavale po dominantnoj ceni od 210 dinara po kilogramu.

Slična kretanja zabeležena su i u klanicama na području Šumadijskog regiona. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma otkupljivana su po dominantnoj ceni od 330 dinara po kilogramu, dok je kod tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma dominantna cena bila 210 dinara po kilogramu. Istovremeno, otkupna cena krmača za klanje pala je na 150 dinara po kilogramu.

prasići Foto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock

U klanicama na području Podrinja porasle su otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, na dominantnih 380 dinara po kilogramu. Viša je bila i otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, koja je dostigla 240 dinara po kilogramu.

Na pijaci žive stoke u Vranju prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma prodavala su se po višim cenama, a dominantna cena iznosila je 400 dinara po kilogramu.

Rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma zabeležen je i u Južnobanatskom regionu, gde je dominantna cena bila 220 dinara po kilogramu.

Za razliku od toga, u klanicama na području Srednjobanatskog regiona otkupna cena tovnih svinja iste kategorije pala je na dominantnih 240 dinara po kilogramu.

Cene ovaca, jagnjadi i jaradi različite širom Srbije

Na pijaci žive stoke u Vranju porasla je prodajna cena ovaca, na dominantnih 240 dinara po kilogramu. Istovremeno je zabeležen pad prodajne cene jaradi, na dominantnih 400 dinara po kilogramu.

Otkupna cena jagnjadi porasla je u klanicama na području Loznice i ostalih mesta Podrinjskog regiona, gde je dominantna cena iznosila 480 dinara po kilogramu. Ponuda je bila dobra, a otkup prosečan.

Ovce Foto: Shutterstock

U Kragujevcu je, međutim, pala prodajna cena ovaca, koje su se na pijaci žive stoke prodavale po 170 dinara po kilogramu. U ponudi je bilo i jagnjadi po ceni od 550 dinara po kilogramu, kao i dviski po dominantnoj ceni od 200 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene ovaca na 180 dinara po kilogramu.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu jagnjad su se prodavala po dominantnoj ceni od 500 dinara po kilogramu, a ovce po 200 dinara po kilogramu. Nije bilo značajnijih promena ni u ponudi ni u cenama u odnosu na prethodnu sedmicu.

Slična situacija zabeležena je i na pijaci žive stoke u Leskovcu, gde je dominantna cena jagnjadi iznosila 500 dinara po kilogramu. Jarad su koštala 400 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena ovaca bila 250 dinara po kilogramu.

Podaci su preuzeti iz izveštaja Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) za period od 19. do 25. oktobra 2026. godine.