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Slučaj učiteljice biologije i geografije iz nemačkog grada Duizburga, koja je provela 17 godina na bolovanju, doveo je do podizanja optužnice zbog prevare u naročito teškim slučajevima. Za to vreme primala je punu platu, povišice, kao i naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor.

Iako je državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv nje, kako navodi Fenix-Magazin, Zemaljski sud u Duizburgu tek treba da odluči da li će je prihvatiti.

Na bolovanju zbog navodnih psihičkih problema

Učiteljica je nakon završetka studija počela da radi u stručnoj školi u Veselu, u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Na bolovanje je otišla 2009. godine zbog psihičkih problema, a lekarska uverenja o privremenoj nesposobnosti za rad redovno su joj produžavana.

Međutim, kako je vreme prolazilo, pojavile su se sumnje u to da li je zaista bila nesposobna da obavlja svoj posao.

Novi direktor preuzeo je rukovođenje školom 2015. godine, ali učiteljica tada već dugo nije dolazila na posao. Kako je izjavio za nemački list BILD, do tada nije ni čuo za njeno ime.

Uprkos tome, slučaj je privukao pažnju školskih nadležnih službi tek u proleće 2024. godine. Policija i državno tužilaštvo pokrenuli su istragu i pretresli njen stan.

Optužnica obuhvata 11 slučajeva prevare

Državno tužilaštvo podnelo je optužnicu Velikom krivičnom veću Zemaljskog suda u Duizburgu.

Portparol suda Feliks Bahman izjavio je u utorak da postoji dovoljno osnova za sumnju da je optužena počinila prevaru u 11 naročito teških slučajeva, kao i falsifikovanje isprava u dva slučaja.

Prema rezultatima istrage, šteta je samo u periodu od marta 2021. do marta 2025. godine iznosila 248.000 evra. Raniji period njenog odsustvovanja s posla više ne može da bude obuhvaćen krivičnim gonjenjem jer su ta dela zastarela.

Istražitelji sumnjaju da je nastavnica poslodavcu predala deset potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad kako bi prikrila činjenicu da je bila sposobna da obavlja svoj posao.

U septembru 2025. godine, kada je protiv nje već bio pokrenut disciplinski postupak, navodno je ponovo dostavila takve dokumente, iako je, prema sumnjama istražitelja, bila sposobna za rad.

Sumnje da je radila kao alternativna lekarka nisu potvrđene

Tokom istrage proveravana je i sumnja da je nastavnica za vreme bolovanja radila kao lekarka alternativne medicine. Međutim, istražitelji nisu uspeli da potvrde te navode.

S druge strane, sumnja se da je sama izradila još dve potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za ronjenje kako bi mogla da nastavi da se bavi ovim sportom u periodu tokom kojeg se zvanično vodila kao bolesna.

Prema navodima državnog tužilaštva, lekarka čije je ime navedeno kao izdavaoca tih dokumenata uopšte ne postoji.

Učiteljica ne želi da govori o slučaju

Tokom istrage, 62-godišnja nastavnica nije želela da komentariše slučaj, a isto je postupio i njen advokat. Prema navodima iz izveštaja, nije se izjašnjavala ni pred policijom.

Trenutno se pred sudom osporava i njeno penzionisanje.