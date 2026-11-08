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Na pijacama i u trgovinama širom Srbije tokom proteklih mesec dana ponovo je došlo do promena cena poljoprivrednih proizvoda. Među povrćem je najviše promenjena cena krompira i pasulja. Kod voća su skuplji grožđe i banane, a kajmak beleži rast najviše cene.

Kao i prethodnih meseci, podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) pokazuju da se cene istih proizvoda značajno razlikuju od grada do grada.

Tako kilogram pasulja na jednoj pijaci košta 200, a na drugoj 600 dinara, dok se kod kajmaka razlika između najniže i najviše cene približava 500 dinara.

Krompir i luk skuplji na najjeftinijim pijacama, pasulj pojeftinio

Prema najnovijim podacima RZS za početak novembra, kilogram krompira najskuplji je i dalje u Beogradu, gde košta 150 dinara, ali se sada po toj ceni prodaje i u Novom Pazaru. Najniža cena porasla je sa 70 na 80 dinara. Toliko kilogram košta u Vranju, Zaječaru, Leskovcu i Užicu, što je poskupljenje od 10 dinara u odnosu na početak oktobra.

Kod pasulja je zabeležena suprotna promena. Najviša cena ostala je 600 dinara po kilogramu, koliko i dalje košta u Novom Pazaru. Međutim, najniža cena pala je sa 250 na 200 dinara, koliko sada treba izdvojiti za kilogram na pijaci u Zaječaru.

pijaca Foto: Kurir Televizija

Crni luk je na najskupljoj pijaci zadržao cenu od 150 dinara po kilogramu, koliko košta u Beogradu. Najniža cena, međutim, porasla je sa 50 na 60 dinara, koliko sada iznosi u Leskovcu.

Kod slatkog kupusa nije bilo promene u krajnjim cenama. Najjeftiniji kilogram i dalje košta 50 dinara, koliko iznosi u Vranju, Kraljevu, Leskovcu i Nišu, dok je najviša cena ostala 100 dinara. Ovog puta toliko kupus košta u Valjevu.

Grožđe i banane skuplji, jabuke bez promene

Kod voća je primetan rast cena grožđa. Najviša cena porasla je sa 250 na 270 dinara po kilogramu, koliko sada košta u Šapcu. Istovremeno, najniža cena povećana je sa 130 na 150 dinara, koliko grožđe košta u Kraljevu, Leskovcu, Užicu i Zrenjaninu.

I banane su skuplje na najjeftinijoj pijaci. Početkom oktobra najniža cena iznosila je 120 dinara u Leskovcu, dok sada kilogram najpovoljnije košta 150 dinara u Kraljevu. To je poskupljenje od 30 dinara. Najviša cena ostala je 220 dinara i beleži se u Kragujevcu i Novom Pazaru.

Kod jabuka nije bilo promena. Najniža cena ostala je 100 dinara po kilogramu u Zaječaru i Kraljevu, dok je najskuplji kilogram i dalje 200 dinara, koliko sada košta u Kragujevcu.

Novembarski presek obuhvata i mandarine i limun. Najjeftinije mandarine koštaju 150 dinara po kilogramu u Leskovcu i Novom Pazaru, dok je najviša cena 220 dinara u Vranju, Šapcu i Subotici. Kada je reč o limunu, najniža cena iznosi 150 dinara u Vranju i Leskovcu, a najviša 300 dinara u Beogradu i Kragujevcu.

Kajmak skuplji 50 dinara, sir zadržao iste cene

Kod belog mrsa domaći sir nije menjao krajnje cene. Najjeftiniji kilogram i dalje košta 450 dinara u Kraljevu, dok je najviša cena ostala 900 dinara, koliko se beleži u Zaječaru i Novom Pazaru.

Kjamak Foto: Kurir Televizija

Kod kajmaka je, međutim, došlo do poskupljenja na najskupljoj pijaci. Najviša cena porasla je sa 1.600 na 1.650 dinara po kilogramu, koliko sada košta u Subotici. Najniža cena ostala je 1.150 dinara u Vranju, pa se razlika između najjeftinijeg i najskupljeg kajmaka sada penje na 500 dinara.

Šaran i juneća rozbratna bez promene cene

Za razliku od prethodnog mesečnog preseka, kada je kod šarana zabeležen pad najviše cene od čak 145 dinara, početak novembra donosi stabilizaciju. Najskuplji kilogram i dalje košta 1.105 dinara u Pančevu, dok je najniža cena praktično nepromenjena - 639,99 dinara u Nišu.

Slična situacija je i kod juneće rozbratne u prodavnicama. Najniža cena ostala je 1.050 dinara u Pančevu, dok je najviša 1.499,99 dinara u Kragujevcu i Šapcu. Dakle, u odnosu na početak oktobra nije bilo promene ni na jednoj od ove dve cenovne granice.

Kod svinjskog vrata i krmenadle najviša cena ostala je 838 dinara po kilogramu u Valjevu. Najniža cena sada iznosi 549 dinara u Leskovcu, što je praktično isto kao početkom oktobra, kada je najjeftiniji kilogram koštao 549,99 dinara u Nišu.

Kada je reč o celom svežem pilećem mesu u prodavnicama, najviša cena ostala je 450 dinara po kilogramu u Novom Pazaru. Najniža cena neznatno je porasla sa 299 na 299,99 dinara, a sada se po toj ceni pile prodaje u Beogradu, Valjevu, Zaječaru, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Smederevu, Šapcu i Subotici.