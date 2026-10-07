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Na pijacama i trgovinama širom Srbije tokom proteklih mesec dana došlo je do novih promena cena poljoprivrednih proizvoda. Među povrćem je najviše pojeftinio crni luk, dok je kod mesa pala cena šarana. U isto vreme, poskupela je junetina.

Kao i prethodnih meseci, zadržava se trend da pojedine vrste povrća, voća, belog mrsa i mesa imaju itekako različite cene od grada do grada, a taj disparitet kod nekih artikala je u rasponu do čak tri puta.

Crni luk poskupeo, pasulj drži cenu

Kako pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) za početak oktobra, krompir je i dalje najskuplji u Beogradu, gde kilogram košta 150 dinara, što je ista cena kao početkom septembra. Najniža cena krompira je pala sa prošlomesečnih 80 na 70 dinara, koliko kilogram sada košta u Leskovcu.

Pasulj i dalje drži najvišu cenu na pijaci u Novom Pazaru, gde kilogram košta 600 dinara, baš kao i početkom prošlog meseca. Sa druge strane, najjeftiniji pasulj sada košta 250 dinara u Zaječaru, odnosno 50 dinara više nego početkom septembra.

pijaca Foto: Kurir Televizija

Kod paprike je promena minimalna. Najviša cena kilograma sada iznosi 249,99 dinara u Novom Sadu, što je praktično ista cena kao 250 dinara početkom septembra. Najniža cena ostala je 100 dinara u Leskovcu.

Crni luk je poskupeo. Početkom septembra najviša cena iznosila je 120 dinara u Kragujevcu i Šapcu, dok sada kilogram u Beogradu košta 150 dinara, što je 30 dinara više. Najniža cena ostala je 50 dinara.

Sladak kupus je, međutim, pojeftinio na najskupljoj pijaci, pa je njegova najviša cena pala sa 120 na 100 dinara, koliko kilogram sada košta u Beogradu. Najniža cena ostala je kao i pre mesec dana - 50 dinara.

Šljive i grožđe jeftiniji, banane skuplje

Kod voća, pokazuju podaci RZS, jabuke su i dalje najskuplje u Beogradu i Kragujevcu, po 200 dinara za kilogram, dok je najniža cena i dalje 100 dinara u Zaječaru i Kraljevu. Kod jabuka u odnosu na početak septembra nije bilo promene ni najviše ni najniže cene.

Kod banana je situacija drugačija. Najviša cena porasla je sa 200 na 220 dinara po kilogramu, koliko sada koštaju u Novom Pazaru, dok je najniža cena pala sa 140 na 120 dinara u Leskovcu.

Još jedan pad cene beleže šljive. Njihova najviša cena početkom septembra iznosila je 130 dinara, dok sada najskuplje koštaju 119,99 dinara u Beogradu, Kragujevcu, Smederevu, Novom Sadu i Zrenjaninu. Najniža cena pala je sa 50 na 40 dinara, koliko šljive sada koštaju u Vranju.

Kod grožđa je pad još izraženiji. Najviša cena smanjena je sa 300 na 250 dinara po kilogramu, koliko sada ovo voće košta na pijaci u Šapcu. Istovremeno, najniža cena pala je sa 150 na 130 dinara, koliko grožđe sada staje na pijacama u Vranju i Leskovcu.

Sir nešto skuplji, a kajmak jeftiniji

Kod belog mrsa promene su različite. Prema podacima RZS za početak ovog meseca, domaći sir i dalje je najskuplji u Zaječaru i Novom Pazaru, gde kilogram košta 900 dinara, što je ista najviša cena kao početkom septembra. Međutim, najniža cena porasla je sa 400 na 450 dinara, koliko sir sada košta u Kraljevu.

Kod kajmaka je zabeležena suprotna promena. Najviša cena pala je sa 1.610 na 1.600 dinara po kilogramu, koliko sada košta u Subotici. Najniža cena ostala je 1.150 dinara u Vranju, pa tu za mesec dana nije bilo promene.

Šaran pojeftinio čak 145 dinara

Najveća promena među proizvodima obuhvaćenim u oba mesečna preseka zabeležena je kod šarana. Početkom septembra najviša cena ove ribe iznosila je 1.250 dinara po kilogramu u Novom Sadu, dok je sada šaran najskuplji u Pančevu, gde kilogram košta 1.105 dinara. To je pad najviše cene od čak 145 dinara. Istovremeno, najniža cena praktično je ostala ista. Početkom septembra najpovoljniji šaran koštao je 640 dinara u Nišu, dok sada najjeftiniji kilogram u trgovinama košta 639,99 dinara, takođe u Nišu.

Foto: Kurir/Z.G.

U ostalim kategorijama mesa, kako pokazuje ovaj presek RZS, kod juneće rozbratne šnicle najviša cena ostala je praktično ista. Početkom septembra iznosila je 1.499,99 dinara u trgovinama u Kragujevcu i Šapcu, a ista cena i sada važi u tim gradovima. Međutim, kod najniže cene dogodio se veliki skok. Sa 799 dinara početkom septembra, najjeftinija juneća šnicla sada košta 1.050 dinara u Pančevu, odnosno čak 251 dinar više.

Kod svinjskog vrata i krmenadle najviša cena ostala je 838 dinara, koliko kilogram košta u Valjevu. Najniža cena, međutim, porasla je sa 519 na 549,99 dinara, koliko sada iznosi u Nišu. To je poskupljenje od gotovo 31 dinar.

Kada je reč o svežem pilećem mesu u prodavnicama, najviša cena ostala je 450 dinara po kilogramu. Najniža cena, međutim, porasla je sa 284,99 na 299 dinara, koliko sada košta u Zaječaru.