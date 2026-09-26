SVI OVO KORISTE I KUPUJU NA PIJACI JER JE JEFTINIJE

SVI OVO KORISTE I KUPUJU NA PIJACI JER JE JEFTINIJE

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Maslinovo ulje poslednjih godina sve češće viđamo po pijacama, gde kupci mogu da naiđu na različite proizvode koji se nude kao domaća ulja, uvozna ulja, ekstra devičanska ili ulja određenog stranog porekla.

Na beogradskim pijacama mogu se naći i ulja koja prodavci nazivaju „domaćim“, ali se pod tim često misli na ulje onih koji imaju maslinjake i imanja na hrvatskom primorju, pa ulje proizvode od tamošnjih maslina i potom ga prodaju u Srbiji. Dakle, „domaće“ u ovom slučaju ne znači da su masline uzgajane u Srbiji, ali to je ovde najmanje važno.

Pre svega, kupac bi trebalo da obrati pažnju na deklaraciju i podatke o poreklu, jer upravo oni pokazuju gde su masline uzgajane i gde je ulje proizvedeno, dok sama usmena tvrdnja prodavca nije dovoljna da se utvrdi poreklo proizvoda.

Pitanje je šta tačno piše na ambalaži, ko ga je proizveo, odakle potiče i da li deklarisana kategorija zaista odgovara proizvodu. Evropska komisija upravo zbog toga ima posebna pravila za maslinovo ulje, uključujući zahteve za označavanje, pakovanje i kontrole kategorije proizvoda.

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Kod maslinovog ulja postoji i dodatna začkoljica: autentičnost i bezbednost nisu ista stvar. Proizvod može biti bezbedan za konzumaciju, a da ne odgovara kategoriji koja je navedena na etiketi, dok bi eventualna kontaminacija ili nepravilan način proizvodnje i čuvanja predstavljali sasvim drugi problem. Zbog toga kupac ne treba da se vodi samo cenom, bojom ili pričom prodavca, već informacijama koje mogu da se provere. Evropska komisija navodi da se kod kontrola proveravaju upravo kategorija, kvalitet i parametri čistoće, kao i označavanje proizvoda.

Maslinovo ulje nije lako „pročitati“ pogledom

Ako na boci piše ekstra devičansko maslinovo ulje, ta oznaka ima precizno značenje. Prema pravilima koja se primenjuju u EU, ekstra devičansko ulje mora da ispunjava određene hemijske i senzorske kriterijume, a njegova kiselost ne sme da bude veća od 0,8 odsto. Proveravaju se i drugi parametri, među njima oksidacija, sastav masnih kiselina i senzorske karakteristike. Dakle, nije dovoljno samo napisati „ekstra devičansko“ na etiketu i završiti priču.

Zato ni boja nije dokaz kvaliteta. Ulje može biti zelenije ili zlatnožuto, a sama nijansa ne govori pouzdano da li je proizvod ekstra devičanski, koliko je kvalitetan ili da li odgovara deklaraciji. Isto važi i za miris i ukus.

Da li je ulje sa pijace bezbedno za jelo?

Sve u svemu,ako je ulje pravilno proizvedeno, čuvano i stavljeno u promet u skladu sa propisima, činjenica da je kupljeno na pijaci ne znači da je opasno. Sa druge strane, kod proizvoda bez jasne deklaracije kupac ima manje mogućnosti da proveri poreklo i sastav, pa je oprez opravdan.

Posebno treba biti pažljiv ako proizvod nema jasne podatke o proizvođaču, poreklu, kategoriji ili roku trajanja, odnosno ako prodavac ne može da pruži osnovne informacije o onome što prodaje.

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Poseban oprez ako nema deklaracije

Ako vam se na pijaci nudi maslinovo ulje u običnoj flaši, što je često slučaj, znači bez deklaracije, podataka o proizvođaču, poreklu, roku trajanja i drugim informacijama o proizvodu, nemate način da samo na osnovu izgleda proverite šta zapravo kupujete.

To ne znači automatski da je ulje pokvareno ili štetno, ali znači da je mnogo teže proveriti njegovu autentičnost, poreklo i kategoriju. Posebno ako prodavac kaže da je reč o ulju sa porodičnog imanja u Hrvatskoj, kupac bi trebalo da traži konkretne podatke o proizvođaču i poreklu, a ne samo usmeno objašnjenje.

Obratite pažnju na ambalažu - plastična može biti opasna

Ako vam se na pijaci maslinovo ulje nudi u običnoj plastičnoj flaši, bez deklaracije, nemojte automatski zaključiti da je proizvod nebezbedan, ali imajte na umu da takva ambalaža ne pruža isti nivo informacija i zaštite kao pravilno deklarisana originalna ambalaža.

Maslinovo ulje je osetljivo na svetlost, toplotu i kiseonik, koji mogu ubrzati njegovu oksidaciju i pogoršati kvalitet.Zato su za čuvanje daleko poželjnije tamne staklene ili odgovarajuće metalne posude koje štite ulje od svetlosti. Ako je ulje dugo stajalo u providnoj plastičnoj flaši, naročito na suncu ili visokoj temperaturi, to je dodatni razlog za oprez – ne zato što će plastika sama po sebi „zatrovati“ ulje, već zato što nepravilno čuvanje može značajno da utiče na njegov kvalitet.

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Falsifikovanje nije samo filmska priča

Maslinovo ulje je proizvod kod kojeg se autentičnost ozbiljno kontroliše upravo zato što postoje različiti načini da se skuplji proizvod predstavi kao nešto kvalitetnije nego što zaista jeste. Evropski istraživački centar upozorava da neke oblike manipulacije nije jednostavno otkriti, naročito kada se ulje meša sa drugim biljnim uljima ili drugim pažljivo odabranim mešavinama. Zbog toga se autentičnost ne može pouzdano proveriti nekim kućnim trikom.

Šta da proverite pre kupovine?

Pre nego što platite, pogledajte naziv kategorije, podatke o proizvođaču, poreklo, rok trajanja i uslove čuvanja. Ako je proizvod fabrički upakovan, etiketa bi trebalo da vam pruži osnovne informacije potrebne da znate šta kupujete. Kod ekstra devičanskog ulja posebno je važno da deklarisana kategorija nije samo reklamna poruka, već kategorija koja ima propisane kriterijume.

Na kraju, nema potrebe ni za panikom ni za slepim poverenjem. Maslinovo ulje sa pijace nije automatski ni prevara ni rizičan proizvod. Ali ako ne možete da saznate ko ga proizvodi, odakle dolazi i šta tačno kupujete, teško je napraviti informisan izbor. Kod proizvoda koji svakodnevno završava na salati, u tiganju ili preko hleba, nekoliko minuta provedenih u proveri etikete mnogo je pametniji potez nego da se kvalitet procenjuje samo po boji ulja ili rečenici „ovo je pravo“. Zato je naš savet da birate ulje sa etiketom, u staklenoj ili metalnoj ambalaži i tako ostanete mirne glave.