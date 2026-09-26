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Oglasi za posao dostavljača hrane već godinama privlače pažnju obećanjima o zaradama koje često premašuju 150.000, pa čak i 200.000 dinara mesečno. U Beogradu i Novom Sadu, gde je potražnja za dostavom najveća, dostavljači su postali svakodnevna slika na ulicama. Međutim, dok prolaznici računaju uplaćene dostave i bakšiš koji ostave na vratima, realna računica na kraju meseca donosi znatno drugačiju sliku.

Brojka koja se pojavljuje na aplikaciji predstavlja bruto prihod, a ne čist novac koji dostavljač nosi kući. Kada se odbiju svi rashodi, čista zarada može biti manja i za više od 40 odsto.

Ključni trošak

Najveća zabluda kod računanja zarade dostavljača jeste zanemarivanje troškova prevoznog sredstva i provizija posredničkih agencija.

Provizija partner firme

Većina dostavljača u Srbiji ne radi kao paušalni preduzetnik, već je angažovana preko takozvanih "partner firma" ili agregatora. Ove agencije za posredovanje i obradu isplata uzimaju fiksni procenat od ukupne zarade, najčešće između 10% i 12%, plus troškove doprinosa za prijavu na minimalac.

Gorivo i habanje vozila

Ovo je ubedljivo najveći skriveni trošak za one koji dostavljaju automobilom ili skuterom. Dostavljač u Beogradu tokom jedne smene pređe između 100 i 180 kilometara u režimu "kreni-stani" vožnje. Kočnice, gume, ulje i kvačilo stradaju višestruko brže nego pri normalnoj vožnji. Auto koji godišnje pređe 30.000 do 40.000 kilometara u gradskoj gužvi gubi značajan deo svoje tržišne vrednosti.

Automobil ili skuter i bicikl

Zarada i troškovi uveliko zavise od prevoznog sredstva koje se koristi u velikim gradovima.

1. Dostava automobilom (Najveći troškovi) Bruto zarada (puno radno vreme, 50-60 sati nedeljno): 180.000 - 220.000 dinara

Trošak goriva: 45.000 - 60.000 dinara

Provizija agencije i doprinosi: 25.000 - 30.000 dinara

Amortizacija i vanredni kvarovi (povremeno): 15.000 - 20.000 dinara

Čista NETO zarada: oko 95.000 - 115.000 dinara 2. Dostava skuterom (Najefikasnija opcija) Bruto zarada: 160.000 - 200.000 dinara

Trošak goriva: 15.000 - 22.000 dinara

Provizija agencije i doprinosi: -20.000 - 25.000 dinara

Održavanje (povremeno) : 8.000 - 12.000 dinara

Čista NETO zarada: oko 110.000 - 135.000 dinara 3. Dostava električnim biciklom (Najmanji troškovi, veći fizički napor)

Električni bicikl izbegava troškove goriva i registracije, ali ima ograničen radijus kretanja po beogradskim brdima u poređenju sa Novim Sadom koji je ravan i idealan za ovaj vid transporta. Neto zarada se kreće između 90.000 i 120.000 dinara, uz minimalne troškove održavanja baterije i kočnica.

Koliko uopšte donosi bakšiš?

Bakšiš jeste značajna stavka, ali varira od sezone, vremenskih prilika i dela grada.

U Beogradu i Novim Sadu dostavljači u proseku zarade između 15.000 i 35.000 dinara bakšiša mesečno, pod uslovom da rade puno radno vreme.

Bakšiš je osetno veći tokom kišnih i snežnih dana, kao i u večernjim špicama, dok tokom letnjih meseci zna drastično da opadne.

Radno vreme: Cena visoke zarade

Da bi se dostigla čista zarada od 120.000 do 150.000 dinara, radno vreme retko iznosi standardnih 40 sati nedeljno. Oni koji ostvaruju najveće prihode rade 10 do 12 sati dnevno, 6 dana u nedelji, često se odričući vikenda kada je potražnja za hranom i najveća.

Posao dostavljača u Beogradu i Novom Sadu i dalje nudi brzu zaradu i fleksibilnost kakvu retko koji posao bez kvalifikacija pruža. Međutim, kada se na papir stave skupo gorivo, agencijske provizije, brza amortizacija vozila i naporan rad na terenu, realna dnevnica je daleko od "lako zarađenog novca".