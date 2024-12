- Kako sam ja uopšte došla na ideju da radim kao dostavljač. Pre dve godine ja sam radila u jednom butiku koji generalno prodaje odeću za malo starije ljude, ozbiljnije. Imaju tu odela i tako malo pristojnije stvari. I dolazi malo ozbiljnija klijentela. Meni je bilo tu zanimljivo da komuniciram sa njima, da, što bi prodavci rekli, im uvaljujem neku robu. To mi je tako bilo zabavno u tih par meseci. I onda u nekom momentu, posle šest meseci, ja skontam da ja ne vidim sebe u takvom poslu , da ja ne želim da imam šefa nad glavom, da radim 7-8 sati dnevno, da zarađujem tih 60-80 hiljada i da krpim ono kraj s krajem, da platim račune, platim fakultet, pošto sam i u tom momentu takođe išla na fakultet, naravno, i da mi treba i veća fleksibilnost i veća zarada - ispričala je Marija.

- Meni je to delovalo zanimljivo da ja vozim bajs ili motor ili bilo šta i da nosim ranac na leđima i kao dobijam neku dobru sumu novca . Svakako, ja sam neko ko baš voli da vozi, prijavila sam se čisto da probam. Taj posao mi je postao izuzetno zanimljiv i prijatan i bukvalno mi je odmor od onog drugog full-time posla koji radim paralelno.Tada nisam imala uopšte vremena ni za šta, samo da spavam i radim, ali ja sam tu dostavu nekako doživljavala kao da idem na kafu, na neko uživanje, a ovaj drugi posao, ono, mučenje - prisetila se ona.

- I naravno, prihodi su mi bili solidni i lepši. Prebacujem se na motor i zarada mi se u tom momentu takođe dosta povećala. Zato što tad već imam i bonuse i sve ostalo. Mnogo je lakše raditi tako. Preporučujem vam, ako radite full time da budete na motociklu ili u autu, jer gledajte, to ima poentu. Mislim, na biciklu možete zaraditi 150.000 mesečno, ako baš radite, možete i 200.000, ali mnogo lakše zaradite svojim bonusima. Imate tačan limit od 180 dostava, vi to radite nedeljno i to vam je odnos, znači 200.000-220.000 mesečno - navela je Marija.