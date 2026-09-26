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Izgradnja kompleksa za Međunarodnu izložbu EXPO 2027 u Surčinu pored višestrukih dobrobiti koje donosi privredi zemlje, svoje pozitivne efekte će imati i na dovitljive pojedince.

Kao što se vidi iz jednog oglasa o izdavanju stanova, kuća i soba u Surčinu jedan preduzimljiv građanin je video priliku za zaradu od izdavanja smeštaja za radnike koji rade na izgradnji EXPO kompleksa.

- Izdaje se potpuno opremljen smeštaj za radnike, pogodan za firme, građevinske ekipe i organizovane grupe - piše u oglasu objavljenom na protalu Dijaspora.online.

U oglasu se precizno navodi šta sve poseduje objekat koji se izdaje:

* 6 odvojenih soba
* Svaka soba ima svoje zasebno kupatilo i WC
* Odvojeni objekat sa potpuno opremljenom kuhinjom
* Grejanje putem toplotne pumpe
* Hlađenje preko istog sistema
* Ukupan kapacitet do 32 osobe

Nemanja dao oglas da izdaje sobe za radnike građevinskih i drugih firmi koje izvode radove na kompleksu za Međunarodnu izložbu EXPO 2027.  Foto: Printscreen/dijaspora.online

Navedeno je i da objekat u Surčinu obezbeđuje "prostor za udoban i duži boravak radnika". Ipak, u oglasu nigde ne piše kolika je cena tog smeštaja za radnike.

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