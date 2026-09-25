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Nakon što je pas njegove nećake stradao jer je pobegao iz dvorišta, Ken Erman počeo je da razmišlja kako bi tehnologija mogla da pomogne vlasnicima da zaštite svoje ljubimce. Iz te ideje nastala je kompanija "Halo Collar", koja je prošle godine ostvarila više od 99,7 miliona dolara prihoda.

Sve je počelo 2017. godine, kada je pas njegove nećake Rubi pobegao iz dvorišta i stradao nakon što ga je udario automobil. Devojčica je tada imala samo 11 godina i prvi put se suočila sa smrću nekoga ko joj je bio veoma važan.

Rubi je bila spasena godinu dana ranije i u međuvremenu je postala ravnopravni deo porodice. Njena smrt teško je pogodila sve članove porodice, a posebno devojčicu.

Ken Erman, preduzetnik koji je kasnije postao suosnivač i izvršni direktor kompanije "Halo Collar", i sam je koristio klasičnu nevidljivu ogradu za svog psa Risiz. Međutim, nakon događaja sa Rubi počeo je da se pita da li postoji sigurniji način da se psi zaštite od izlaska iz dvorišta.

GPS tehnologiju prilagodio psima

On i njegov brat Majkl već su bili osnivači kompanije koja je koristila GPS tehnologiju za praćenje vredne imovine. Njihov sistem koristile su velike kompanije za praćenje stvari poput viljuškara i iznajmljenih automobila.

Erman je zato počeo da razmišlja o tome šta bi još moglo da bude dovoljno vredno da se prati GPS tehnologijom. Odgovor mu je bio jednostavan - porodični pas.

Advokat za patente odmah je želeo da uloži novac

Erman je odmah pozvao svog advokata za patente. Nakon istraživanja, advokat mu je rekao da postoji velika verovatnoća da bi za takav uređaj mogao da dobije patent.

Ali imao je još jedan predlog. Želeo je odmah da uloži novac u projekat.

To je Ermana iznenadilo. On i njegov brat imali su više od 40 patenata i dugo su sarađivali sa tim advokatom, ali on nikada ranije nije pokazao interesovanje da investira u neki njihov proizvod.

Kada ga je Erman pitao zbog čega je ovog puta drugačije, advokat mu je objasnio da i sam koristi nevidljivu ogradu za svog psa i da odmah vidi prednost GPS ogrlice koja bi mogla da je zameni.

U njegovim očima, ideja je imala veliki potencijal.

U tim je uključio brata i poznatog dresera pasa

Erman je potom pozvao svog brata Majkla, za koga je znao da želi da ga ima u timu.

Iako za sebe kaže da je veoma pametan, smatra da je njegov brat još sposobniji i da se njihove veštine savršeno dopunjuju.

Problem je bio u tome što je Majkl u tom trenutku još radio u njihovoj prethodnoj kompaniji i nije bio spreman da se odrekne sigurne plate.

Erman je zato potražio još jednu osobu za koju je smatrao da je ključna za razvoj proizvoda - poznatog trenera pasa Sesara Milana.

Znao je da mu je potreban stručnjak koji razume ponašanje pasa i njihove potrebe. Do Milana nije bilo lako doći, ali je posle brojnih kontakata uspeo da stupi u vezu sa njegovim timom i predstavi mu proizvod.

Kada je Milan pristao da se uključi u projekat, i Majkl je odlučio da se pridruži bratu.

Kompanija je zvanično pokrenuta 2018. godine.

Dve godine razvijali proizvod

Razvoj proizvoda trajao je oko dve godine.

Erman je u početku verovao da će napraviti GPS ogrlicu relativno lako, ali se ispostavilo da je zadatak mnogo komplikovaniji.

Poseban izazov bio je napraviti GPS uređaj koji će najveći deo vremena funkcionisati u zatvorenom prostoru, a istovremeno izdržati sve ono čemu je pas izložen tokom igre, trčanja i svakodnevnog kretanja.

U razvoju proizvoda važnu ulogu imao je i Ermanov pas Risiz. Ona je bila svojevrsni testni član tima i isprobavala je različite verzije ogrlice dok su je razvijali.

Jedan veliki investitor želeo je da vidi proizvod u stvarnoj upotrebi, pa je tražio demonstraciju sa Ermanovim psom u njegovoj kući.

Risiz je, prema Ermanovim rečima, odradila svoj deo posla, a investitor je odlučio da uloži novac.

Proizvod danas koristi svakog dana

Za Ermana je Halo drugačiji od njegovih ranijih izuma.

Prethodne proizvode koje je osmislio nije koristio svakodnevno. Ovaj put je situacija drugačija, jer Halo ogrlicu svakog dana koristi kako bi zaštitio svog psa.

Zbog toga, kako kaže, veoma dobro poznaje iskustvo korisnika i probleme koji mogu da se pojave.

Iako je na čelu kompanije, deo svakog dana i dalje posvećuje razvoju i unapređivanju proizvoda. Jedna od najvećih prednosti koju vidi jeste mogućnost da se virtuelna ograda postavi praktično bilo gde.

To mu je omogućilo da lakše putuje sa Risiz i da je vodi na odmor kod majke ili kod tazbine, što ranije nije bilo tako jednostavno.

Kompanija prošle godine ostvarila skoro 100 miliona dolara prihoda

Poslovni rezultati pokazuju koliko je ideja prerasla prvobitni koncept.

Kompanija "Halo Collar" je prošle godine ostvarila više od 99,7 miliona dolara prodaje, dok je Erman naveo da je ove godine na putu da premaši planirane prihode.

Za njega je to posebno značajno jer, kako kaže, takav rezultat nije nešto što je ranije iskusio kao izvršni direktor tehnološke kompanije.

Ipak, uprkos poslovnom uspehu, Erman tvrdi da mu je kao preduzetniku oduvek najvažnije bilo da pronađe problem i ponudi njegovo rešenje.

U ovom slučaju, problem je nastao nakon porodičnog gubitka.

Njegova ideja bila je da tehnologiju koju su ranije koristili za praćenje vredne imovine primeni na nešto što je ljudima još vrednije - njihove kućne ljubimce.

Smatra da su psi članovi porodice i da vlasnici imaju odgovornost da ih zaštite.

Gubitak Rubi promenio je život njegove porodice, ali je istovremeno doveo do nastanka proizvoda za koji Erman veruje da može pomoći drugim vlasnicima pasa da izbegnu slične situacije.

Za njega bi najveći uspeh bio upravo to - da tehnologija koju je napravio pomogne da se drugi psi ne izgube i ne stradaju na način na koji je stradala Rubi.