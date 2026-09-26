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Dilema sa kojom se suočava većina vlasnika starih porodičnih kuća pred početak grejne sezone svodi se na ograničen budžet, zima kuca na vrata, računi za grejanje su visoki, a novca ima samo za jednu investiciju. Iako nova fasada kući momentalno daje potpuno nov i luksuzan izgled, majstori i inženjeri energetske efikasnosti imaju stav da krov uvek mora biti apsolutni prioritet.

Stavljanje fasade na kuću čiji krov nije saniran i izolovan predstavlja najskuplju grešku koju možete napraviti pri renoviranju.

Toplota se neće zadržati unutra ako ovo ne uradite

Topao vazduh iz radijatora ili peći uvek se penje pravo ka plafonu. Ako krov i tavanska ploča nisu izolovani, između 25 i 30 odsto ukupne toplotne energije bespovratno "izleti" kroz krov. Možete na zidove staviti najskuplji stiropor debljine 15 centimetara, ali ako toplota ima otvoren izlaz odozgo, vi ćete i dalje grejati ulicu, a kuća će se brzo hladiti čim ugasite grejanje.

Voda uništava novu fasadu

Krov je prva i osnovna linija odbrane svake građevine. Ukoliko stari crep propušta vodu, a vi ste uložili 5.000 evra u novu demit fasadu, prvi obilniji jesenji pljuskovi i snegovi dovešće do slivanja vode niz zidove. Vlaga će se zavući pod novi stiropor, a fasada će početi da puca, ljušti se i zeleni od buđi već nakon prve zime.

Najveća ušteda za najmanje novca

Izolacija krova, odnosno izolacija tavanske ploče je višestruko jeftinija od izrade kompletne fasade. Ukoliko se tavan ne koristi za stanovanje, dovoljno je da po podu tavana razvučete mineralnu vunu (debljine 10 do 20 cm) i prekrijete je folijom. Ovaj zahvat za prosečnu kuću košta nekoliko stotina evra, možete ga uraditi i sami za jedan vikend, a efekat na smanjenje računa za grejanje je momentalan i drastičan. S druge strane, postavljanje skele, materijal i ruke za fasadu koštaće vas nekoliko hiljada evra.

Kada se kuća "zatvori" odozgo i zaštiti od prokišnjavanja i gubitka toplotne energije, tek tada na red dolaze spoljni zidovi. Fasada će u tom slučaju raditi upravo ono za šta je namenjena, čuvaće onu toplotu koja sada više ne može da pobegne kroz plafon.