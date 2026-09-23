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Kupci polovnih automobila spremni su da izdvoje više novca za dobar polovnjak, ali ne i da lako odustanu od kriterijuma koje smatraju važnim.

Iako je prodaja polovnih vozila iz uvoza u prvih osam meseci ove godine gotovo identična kao u istom periodu 2025. godine, interesovanje za kupovinu je i dalje na visokom nivou, pokazalo je najnovije istraživanje sajta Polovni automobili.

Analiza je obuhvatila anketu sprovedenu tokom leta, neposredno pre raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, u kojoj je učestvovalo blizu 4.000 posetilaca sajta i potencijalnih kupaca sa ciljem da se sagleda njihova percepcija trenutnog stanja na tržištu, da li planiraju kupovinu do kraja godine, kako su se menjali njihovi budžeti i šta im je najvažnije prilikom izbora automobila.

Kupci podeljeni u oceni trenutnog tržišta

Kada je reč o trenutnoj situaciji na tržištu polovnjaka u Srbiji, odgovori učesnika ankete pokazuju prilično podeljene stavove.

Najviše ispitanika, njih 39%, trenutne tržišne uslove ocenjuje kao nepovoljne, dok ih gotovo isti procenat (oko 38%), vidi kao neutralne.

Sa druge strane, blizu 30% ispitanika smatra da je trenutno stanje na tržištu povoljno za kupce.

Ovakva percepcija ne predstavlja posebno iznenađenje, pre svega iz razloga što je 2026. godina donela smirivanje cena polovnih vozila, iako su one u proseku i dalje nešto više u odnosu na 2025.

Ipak, sudeći prema rezultatima ankete namera za kupovinu ostaje veoma izražena. Čak 44% ispitanika navodi da planira kupovinu automobila do kraja 2026. godine, dok još trećina njih kaže da će automobil verovatno kupiti, ali bez konačne odluke.

Svega 8% učesnika ankete navelo je da sigurno neće kupiti automobil do kraja ove godine.

Naravno, ovde je veoma važno napomenuti da su u međuvremenu raspisani izbori za narodne poslanike, koji po pravilu donose dodatnu neizvesnost na domaćem tržištu, te će biti veoma zanimljivo pratiti stavove kupaca na ovu temu.

Veći budžeti, ali i jasne granice za kompromis

Promene na tržištu odrazile su se i na budžete potencijalnih kupaca. Čak 41% ispitanika navodi da je u poslednjih šest meseci povećalo iznos koji planira da izdvoji za automobil, dok je kod 49% budžet ostao nepromenjen. Tek svaki deseti ispitanik, odnosno 10%, smanjio je planirani budžet.

Rezultati istraživanja pokazuju sa druge strane da veći budžet ne znači i veću spremnost kupaca da odustanu od kriterijuma koje smatraju važnim.

Na pitanje koji bi kompromis najlakše prihvatili kako bi ostali u okviru svog budžeta, 44% posetilaca sajta Polovni automobili koji su učestvovali u anketi odgovara da kompromis ne bi pravilo.

Među onima koji bi bili spremni da prilagode izbor, oko 26% bi pre pristalo na stariji automobil, a 20% na manji ili slabije opremljen model. Samo 9% bilo bi spremno da prihvati automobil sa većom kilometražom.

Tehničko stanje važnije od cene

Da kupci pažljivo biraju automobil potvrđuju i odgovori na pitanje šta im je trenutno najvažnije prilikom kupovine polovnjaka. Za gotovo polovinu ispitanika presudni su tehničko stanje i istorija vozila, dok cenu kao najvažniji faktor izdvaja 22% potencijalnih kupaca.

Starost i kilometraža na prvom su mestu za 18% ispitanika, dok znatno manji broj kao najvažnije navodi troškove održavanja (7%) i potrošnju goriva (3%).

Rezultati istraživanja pokazuju da među potencijalnim kupcima postoji veliko interesovanje za kupovinu automobila, ali i da se odluke donose oprezno i realno je pretpostaviti da se ovakav trend nastavi zbog predstojećih parlamentarnih izbora.

Iako je značajan deo ispitanika povećao budžet, kupci nisu spremni da po svaku cenu odustanu od kriterijuma koje smatraju važnim, posebno kada je reč o tehničkom stanju i istoriji vozila.

Kada je kompromis ipak neophodan, radije će prihvatiti stariji ili skromnije opremljen automobil, nego vozilo sa većom kilometražom.