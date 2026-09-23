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Dobar izgled restorana, popularnost na društvenim mrežama ili preporuka poznate osobe nisu nužno garancija da ćete za svoj novac dobiti dobro iskustvo.

Ponekad se znaci koji otkrivaju kvalitet restorana nalaze pred očima gostiju i pre nego što uopšte naruče hranu. Gastro kritičari za Allrecipes izdvojili su nekoliko detalja na koje vredi obratiti pažnju.

Najvažniji pokazatelji

Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju.

Restoran je potpuno prazan

Ako je restoran prazan u vreme kada bi inače trebalo da bude pun, to može biti jedan od znakova za oprez. Ipak, ovaj pokazatelj treba uzeti sa rezervom. Restoran možda tek počinje da radi ili se vlasnik jednostavno bori za opstanak, pa samo prazan lokal nije dovoljan razlog da zaključite da je restoran loš.

Higijena nije na odgovarajućem nivou

Čistoća je jedan od najvažnijih elemenata svakog restorana. Prljav toalet, zapušten prostor ili loše higijenske navike osoblja mogu biti znak da se dovoljno ne vodi računa o zdravlju gostiju i zaposlenih.

Kuvari Foto: Shutterstock

Sanitarne kontrole postoje upravo zato što nepravilno rukovanje hranom može dovesti do zdravstvenih problema. Zato vredi obratiti pažnju i na stanje prostora, a ne samo na ono što piše na jelovniku.

Osoblje se ponaša neprofesionalno

Greške se dešavaju, ali način na koji osoblje pokušava da ih reši može mnogo toga da otkrije. Sarkastični komentari, traženje izgovora ili raspravljanje sa gostima mogu pokazati da usluga nije na nivou koji biste očekivali.

- Ako pogreše, trebalo bi da se potrude da isprave grešku - kaže Kendi Hom, gastro kritičarka i kuvarica iz Atlante.

Ispričala je i svoje iskustvo iz restorana poznatog kuvara. Račun za šest osoba greškom je podeljen na pet delova, a konobar je svoju grešku opravdao time što inače uslužuje stolove za petoro ljudi.

- Čak i da je hrana bila dobra, takvo ponašanje je pokvarilo ceo doživljaj - rekla je Hom.

Kako restoran postupa prema zaposlenima?

Nije važno samo kako se osoblje ponaša prema gostima. Obratite pažnju i na odnos uprave prema zaposlenima. Nadija Čauduri iz Eatera smatra da ponavljajuće informacije o lošim uslovima rada i problemima zaposlenih sa upravom treba shvatiti ozbiljno, čak i kada ništa od toga nije zvanično prijavljeno.

- Istina je da svako može da napiše bilo šta na internetu, ali ako iz pouzdanih izvora stalno čujem i čitam da se zaposleni žale na loše uslove rada i probleme sa upravom, to shvatam ozbiljno, čak i ako ništa nije zvanično prijavljeno - kaže Čauduri.

Restoran je prepun influensera

Popularnost na društvenim mrežama sama po sebi nije problem. Međutim, veliki broj plaćenih saradnji može otežati procenu koliko su recenzije restorana zapravo verodostojne.