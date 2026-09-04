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Neobičan incident iz restorana na ostrvu Krk izazvao je žustru raspravu na društvenim mrežama. Četvorica turista iz Mađarske navodno su zamoljena da napuste objekat nakon što su za večerom odlučili da naruče isključivo desert.

Majka jednog od mladića ispričala je za Daily News Hungary kako je četvorka prvo čekala 10 do 15 minuta na sto u punom restoranu. Kada je konobar došao da preuzme porudžbinu, svaki od mladića naručio je porciju palačinki po ceni od sedam evra, što je ukupno iznosilo 28 evra.

Međutim, prema rečima turista, konobar je burno reagovao. Pitao ih je zašto u špicu večernje gužve naručuju samo desert, te ih je, s obzirom na to da su drugi gosti čekali ispred ulaza, zamolio da oslobode sto i odu.

Da li je konobar bio u pravu?

Priča se ubrzo proširila internetom i podelila javnost. Jedni su oštro osudili reakciju ugostitelja, ističući da 28 evra nije zanemarljiv iznos i da gosti imaju pravo sami da izaberu šta žele da konzumiraju.

Drugi su stali na stranu restorana, uz argument da sto za četvoro u najprometnijem delu večeri mora doneti veću zaradu od same poslastice. Ovakva praksa nije retkost ni u Italiji ili Španiji, gde restorani u špicu ne dozvoljavaju da se za velikim stolovima naručuju samo pića ili deserti.

Šta kažu propisi?

Tim povodom kontaktirana je i predstavnica Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj. Mira Horvat, viša predstavnica HTZ-a, pojasnila je da u hrvatskom zakonodavstvu ne postoji pravilo koje bi gostima nametalo minimalan iznos potrošnje. Ipak, restorani moraju jasno da istaknu sve svoje cene i uslove pružanja usluga, te da ih se pridržavaju.

Iz HTZ-a su istakli da je njihov zadatak promocija turizma, a ne rešavanje pritužbi gostiju. U slučaju kršenja pravila, gosti mogu da se obrate Državnom inspektoratu ili da upute prigovor samom ugostitelju. Predstavnici HTZ-a izrazili su žaljenje zbog neprijatnosti, uz nadu da je reč o izolovanom incidentu.

Turisti sve glasniji oko cena i usluge na Jadranu

Incident se dogodio u trenutku kada se na internetu sve više raspravlja o cenama i kvalitetu hrane na hrvatskom primorju. Dok deo inostranih gostiju kritikuje visoke cene u Splitu, Dubrovniku i Hvaru, drugi zameraju i na kvalitetu usluge.

Ipak, pojedinačne slučajeve ne treba preslikavati na celokupno hrvatsko ugostiteljstvo koje godinama podiže standarde, što potvrđuje i sve veći broj restorana sa Mišlenovim zvezdicama.