Stigla nova odluka o gorivu u Srbiji: Smanjenje akciza produženo, poznati novi iznosi koji važe do 4. oktobra
Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 4. oktobra, objavljeno je u Službenom glasniku.
- Vlada donosi odluku o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama. U Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama (Službeni glasnik RS, broj 87/26), u tački 2. reči: "27. septembrom 2026. godine" zamenjuju se rečima: "4. oktobrom 2026. godine" - navedeno je u odluci.
Odluka stupa na snagu odmah
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.
Kolike će biti akcize na gorivo
Akciza za olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.
Biznis Kurir