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Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 4. oktobra, objavljeno je u Službenom glasniku.

- Vlada donosi odluku o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama. U Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama (Službeni glasnik RS, broj 87/26), u tački 2. reči: "27. septembrom 2026. godine" zamenjuju se rečima: "4. oktobrom 2026. godine" - navedeno je u odluci.

Odluka stupa na snagu odmah

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Kolike će biti akcize na gorivo

Akciza za olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.