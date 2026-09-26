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Stručnjaci savetuju da se izbegavaju očigledne kombinacije i da svaki uređaj ili nalog ima jedinstven PIN. Promena koda ne zahteva zamenu bankovne kartice ili mobilnog telefona, već je dovoljno izabrati nepredvidivu kombinaciju.

Mislili ste da je vaš četvorocifreni PIN siguran?

Mnoge popularne kombinacije, poput 1234, 0000 ili 1111, i dalje čine milione korisnika lako ranjivim zbog hakerskih napada. Analize curenja podataka pokazuju da upravo predvidljive kombinacije olakšavaju neovlašćen pristup mobilnim telefonima i bankovnim računima.

Stručnjaci ističu da je promena PIN-a jednostavan, ali ključan korak u zaštiti ličnih podataka. Iako broj mogućih kombinacija iznosi 10.000, veliki broj korisnika bira one koje su najlakše za pamćenje, a napadači prvo isprobavaju upravo takve kombinacije, prenosi Fenix.

Uzastopni brojevi, ponavljanja i simetrični obrasci, poput 5656, dodatno povećavaju rizik. Još jedna česta greška je korišćenje ličnih podataka, poput datuma rođenja, godišnjica ili drugih važnih datuma, za PIN. Takve kombinacije su posebno rizične ako neko već poseduje osnovne informacije o vlasniku uređaja ili kartice.

Stručnjaci savetuju da se izbegavaju očigledne kombinacije i da svaki uređaj ili nalog ima jedinstven PIN. Promena koda ne zahteva zamenu bankovne kartice ili mobilnog telefona, već je dovoljno izabrati nepredvidivu kombinaciju.

Pouzdan PIN ne mora biti komplikovan, ali mora biti dovoljno nepredvidiv da ga drugi ne mogu lako pogoditi. Čak i mala promena može značajno povećati bezbednost, jer upravo PIN često predstavlja prvu i najvažniju liniju odbrane ličnih podataka i finansija.