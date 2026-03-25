Pitanje starosne granice za finansijske proizvode, posebno kada su u pitanju penzioneri, često izaziva nedoumice. Iako se u praksi može činiti da banke postavljaju stroža pravila za starije od 75 godina, važno je razumeti da takva ograničenja nisu propisana zakonom.

Prema pravilima Narodna banka Srbije, ne postoji formalno određena gornja starosna granica za odobravanje kredita ili izdavanje kreditnih kartica. Penzioneri, kao i svi drugi klijenti, imaju isti regulatorni tretman. Takođe, propisi jasno zabranjuju diskriminaciju isključivo na osnovu godina.

Međutim, banke imaju pravo da same definišu uslove za odobravanje finansijskih proizvoda kroz svoje interne procedure. U tom procesu, one procenjuju kreditnu sposobnost svakog klijenta pojedinačno, uzimajući u obzir različite faktore rizika.

Zašto su starosne granice u praksi ipak prisutne?

U bankarskoj praksi, starosna dob klijenta može se posmatrati kao jedan od faktora rizika. Kod penzionera se često uzimaju u obzir: niža i fiksna primanja u odnosu na zaposlene dužina očekivanog perioda otplate povećana neizvesnost u pogledu dugoročnih obavez. Zbog toga banke neretko uvode interne limite, na primer, da klijent ne sme biti stariji od određene granice u trenutku otplate poslednje rate.

Kredit ili kreditna kartica - gde je razlika?

Na prvi pogled deluje nelogično da se krediti mogu odobriti do 80. godine, a kreditne kartice često ne nakon 75. godine. Razlika je, međutim, u prirodi ovih proizvoda:

1. Kredit ima jasno definisan iznos, rok i plan otplate

2. Kreditna kartica predstavlja revolving zaduženje, bez unapred određenog krajnjeg roka, što nosi veću neizvesnost za banku

Upravo ta fleksibilnost kod kartica povećava rizik, pa banke češće uvode stroža ograničenja.

Da li postoji mogućnost dodatne provere?

Iako bi dodatne provere (poput detaljnije procene finansijskog stanja ili jemstva) mogle teorijski omogućiti fleksibilniji pristup, banke najčešće primenjuju standardizovane modele procene rizika. Razlog je jednostavan - takvi modeli su brži, jeftiniji i lakši za primenu na velikom broju klijenata. Da li je ovo diskriminacija? Ne nužno. Iako se starosna granica može doživeti kao nepravedna, ona je dozvoljena ukoliko je zasnovana na objektivnim kriterijumima procene rizika.

Drugim rečima, banke ne smeju odbiti klijenta samo zbog godina, ali mogu uvesti pravila koja uključuju starost kao jedan od faktora.

Da li pravila važe za sve?

Ne. Praksa se razlikuje od banke do banke. Neke finansijske institucije nude fleksibilnije uslove ili specijalne proizvode za penzionere, dok su druge restriktivnije. Zato je najvažniji savet - uporediti ponude više banaka. Razlike u uslovima mogu biti značajne, pa se uvek može pronaći opcija koja bolje odgovara konkretnoj situaciji.