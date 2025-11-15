Slušaj vest

Gubitak bankovne (EC) ili kreditne kartice može ozbiljno otežati svakodnevicu. Dobra vest je da vam banke u takvim situacijama često mogu omogućiti hitnu isplatu gotovine (Notfallbargeld), što vam pomaže da nekoliko dana premostite problem dok ne dobijete novu karticu.

Odmah blokirajte karticu

Ako ste izgubili novčanik ili su vam ukradene kartice, odmah ostajete bez gotovine i mogućnosti plaćanja. Najvažnije je odmah blokirati kartice.

U tome može pomoći mobilna aplikacija SperrApp, koju su razvili upravljači zvaničnog broja za blokadu kartica 116 116.

U slučaju krađe, takođe je obavezno podneti prijavu policiji.

Foto: Shutterstock

Međutim, i nakon blokade kartica i dalje ne možete podizati novac niti plaćati. Situacija je još teža ako se nalazite u inostranstvu. U takvim slučajevima, određene banke i kartične kuće nude uslugu hitne isplate gotovine.

Šta je „Notfallbargeld“ i kako ga dobiti?

Notfallbargeld (hitna gotovina) je posebna usluga koju nude pojedine banke i kartične kuće. Omogućava klijentima da dobiju gotovinu u hitnim situacijama, često nezavisno od radnog vremena banaka.

Isplata se može vršiti u bankama, supermarketima ili čak preko kurira direktno u hotelu. Za preuzimanje je obično potreban lični dokument, ako ste i njega izgubili, prvo je potrebno izvaditi zamenski dokument.

U hitnim situacijama moguće je dobiti do 1.500 € gotovine. Usluga može biti dostupna u roku od sat do tri dana, u zavisnosti od banke i lokacije. Trošak usluge može biti besplatan ako ispunjavate određene uslove, dok u suprotnom slanje gotovine može koštati oko 150 €. Hitna isplata može biti dostupna nezavisno od radnog vremena banaka, na više lokacija ili čak direktno u hotelu.

Foto: Shutterstock

Ostali načini za pristup gotovini

Ako ne koristite bankinu uslugu, možete se osloniti i na:

- Gotovinsku rezervu kod kuće ili u hotelskom sefu - nemojte nositi sav novac sa sobom.

- Pomoć prijatelja ili porodice

Uvek imajte rezervnu kopiju kartica i njihovih brojeva (npr. fotografiju kartice i kontakt banke). Držite mali iznos gotovine odvojen od glavnog novčanika.

U kriznim situacijama, upravo ovakve jednostavne pripreme mogu sprečiti velike probleme i omogućiti vam da premostite hitne situacije.