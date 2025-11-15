Slušaj vest

Za jednu od nezaobilaznih vrsta zimnice - turšiju, potrebno je iskeširati popriličnu sumu novca. Iako mnoge "domaćice" u nedostatku slobodnog vremena radije posežu za kupovinom gotove turšije, Kurirova računica pokazuje da je ovu vrstu zimnice daleko isplativije sam napraviti nego kupiti.

Cene povća koje je sastavni deo ove zimnice na zelenim pijacama u Beogradu malo su veće nego u ostalim delovima Srbije, ali čak i po tim cenama i te kako se isplati zasukati rukave i uz malo truda za tren oka napuniti burence ovom uksunom i zdravom zimnicom.

Cene povrća na pijacama

Pa da krenemo redom. Kilogram šargarepe, karfiola i paprike šilje turšijare košta po 200 dinara. Krastavci salatari na pijacama u Beogadu mogu da se nađu po ceni od 150 dinara, dok zeleni paradajz košta 130 dinara po kilogtramu, ali ga je malo teže naći na svim pijacama.

Kupovina po pet kilograma od svakog ovog povrća koje ide u turšiju ukupno košta 4.400 dinara. Kada se tome dodaju so, šećer, sirćetna kiselina, konzervans i vinobran ukupna cena za 25 kg turšije košta 4.690 dinara. Naravno turšije će biti manje od 25 kg pošto sa karfiola dosta otpadne na koren i lišće.

KOLIKO KOŠTA 25 KILOGRAMA TURŠIJE - Šargarepa, 200 din. x 5 kg - 1.000 din. -Krastavac, 150 din. x 5 kg - 750 din.

- Karfiol, 200 din/ x 5 kg - 1.000 din.

- Paprika zelena šilja, 200 din. x 5 kg - 1.000 din.

- Zelni paradajz, 130 din.x 5 kg - 650 din.

- Sirćetna kiselina (esencija 80%), 500ml - 350 din. - za 2,5 dl - 175 din.

- Šećer kristal, 1 kg, - 100 din. - za 250gr - 25 din.

- So, 1 kg - 70 din. - za 500 gr - 35 din.

- Vinobran, 1 kesica od 10 gr - 30 din.

- Konzervans, 1 kesica - 25 din. Ukupno je potrebno 4.690 din.

Tegla gotove turšije od 5 litara 2.200 dinara

S druge strane, da biste kupili 25 kg gotove turšije, prema aktuelnim cenovnicima domaće zimnice na Internetu, gde tegla od 5 litara turšije košta 2.200 dinara, potrebno je 11.000 dinara.

Računica je više nego jasna. Za gotovu turšiju potrebeno je više nego duplo novca u odnosu na cenu koju ćete platiti ako je sami pravite. Ako je sami pravite znaćete i da ste kupili najkvavlitetnije povrće, a ako je kupujete možete samo da računate na sreću da ćete dobiti zaista nešto kvaliteno.