Zagrebačka banka obavestila je svoje klijente da od srede, 12. novembra, više neće moći da koriste postojeće Visa kartice. Na kućne adrese svih korisnika već su poslate nove Mastercard kartice, koje je neophodno aktivirati, jer Visa kartice od srede više neće biti važeće.

- Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupovine i plaćanja na prodajnim mestima, potrebno je da aktivirate Mastercard karticu koju ste dobili kao zamenu za Visa karticu - poručili su iz banke.

Aktivacija nove kartice moguća je na više načina, putem bankomata Zagrebačke banke, internet ili mobilnog bankarstva, kao i lično u poslovnici.

Promena u skladu sa svetskim trendovima

Ova promena, kako navode iz Zagrebačke banke, deo je usklađivanja sa globalnim trendovima u bankarskom sektoru, a cilj joj je da unapredi bezbednost plaćanja i korisničko iskustvo.

Proces aktivacije Mastercard kartica je jednostavan i može se obaviti u svega nekoliko minuta, putem bankomata, onlajn servisa ili odlaskom u filijalu banke.