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Gajbe pune crvenih paprika ovih dana nižu se na pijacama, dok kupci biraju plodove i računaju koliko im je potrebno za zimnicu.

Ipak, kod kupovine većih količina nije dovoljno pogledati samo nekoliko paprika koje se nalaze na vrhu gajbe.

Ne gledajte samo prvi red

Jedan od najčešćih problema jeste neujednačen kvalitet. Na vrhu gajbe mogu se nalaziti krupne i lepe paprike, dok ispod njih budu sitniji, prezreli ili oštećeni plodovi.

Zato je pre kupovine veće količine važno otvoriti više gajbi i pogledati šta se nalazi i ispod površine.

Foto: Kurir/T.S.

Posebno treba obratiti pažnju na paprike koje spolja deluju dobro, ali su već počele da propadaju. Nekoliko loših plodova možda ne deluje kao veliki gubitak, ali kod kupovine od 20, 30 ili više kilograma otpad može biti značajan.

"Prva klasa" nije dovoljna garancija

Kupci često pitaju da li je paprika prve klase, ali sama oznaka ne govori dovoljno. Treba pogledati čvrstinu, zrelost, mesnatost i eventualna oštećenja.

Dobro je proveriti i da li se u gajbi zaista nalazi sorta koju je kupac tražio, posebno kada se kupuje veća količina.

Proverite i vagu

Kod kupovine na kilogram treba obratiti pažnju na merenje i proveriti šta tačno ulazi u ukupnu težinu.

1/6 Vidi galeriju Stigla paprika za ajvar i zimunicu Foto: Kurir/T.M., TATYANA ZENKOVICH/EPA, Kurir/T.S.

Kada se kupuje više gajbi, važno je proveriti i da li se ambalaža uračunava u težinu. Pre plaćanja treba znati koliko robe zaista kupujete.

Jeftinija paprika ne mora biti jeftinija

Niža cena po kilogramu može delovati primamljivo, ali ako je veliki deo paprike neupotrebljiv, početna ušteda brzo može da nestane.

Zbog toga nije dovoljno gledati samo cenu - važno je i koliko će od kupljene količine zaista moći da se iskoristi.

Pitajte za poreklo

Na pijacama se često mogu čuti različite oznake poput "domaća" ili nazivi pojedinih krajeva i sorti. Kada se kupuje veća količina, dobro je pitati prodavca za poreklo i, kada je moguće, uzeti račun.

Sam izgled paprike nije dovoljan da se utvrde njeno poreklo ili karakteristike.

Na kraju, pre nego što platite veću količinu, dobro pregledajte robu - ne samo ono što je na vrhu gajbe, već i plodove koji se nalaze ispod. Proverite kvalitet, težinu, sortu i poreklo, pa tek onda krenite u veću kupovinu.

Jer kod zimnice nije isto kupiti 30 kilograma dobre paprike i 30 kilograma paprike od koje će nekoliko kilograma završiti u otpadu.