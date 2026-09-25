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Hrvatska narodna banka (HNB) nedavno je objavila da je u javnu raspravu uputila nacrt odluke o kriterijumima kreditiranja potrošača, kojom od oktobra ove godine dodatno smanjuje kvotu dozvoljenih odstupanja od propisanih ograničenja prilikom odobravanja kredita.

"HNB uvodi promene u delu koji se odnosi na dozvoljena odstupanja od najvećeg dopuštenog DSTI odnosa (engl. debt service to income, DSTI), kojim se ograničavaju mesečne otplate kredita u odnosu na prihod potrošača, kao i dozvoljena odstupanja od najvećeg dopuštenog LTV odnosa (engl. loan to value, LTV), kojim se ograničava ukupan iznos kredita u odnosu na vrednost nekretnine koja služi kao zalog“, saopšteno je iz centralne banke.

Prema nacrtu odluke, od 1. oktobra 2026. godine smanjuje se kvota dozvoljenih odstupanja od propisanih ograničenja kriterijuma kreditiranja potrošača, a jasnije se definiše i obuhvat kredita koji se uzimaju u obzir pri njihovom izračunavanju.

Smanjuje se kvota

HNB od 1. oktobra 2026. smanjuje kvotu dozvoljenih odstupanja od propisanih ograničenja kriterijuma kreditiranja potrošača.

Banka će u jednom tromesečju moći da odobri, u odnosu na ukupan iznos odgovarajućih kredita isplaćenih u prethodnom tromesečju, najviše:

10 odsto, umesto dosadašnjih 20 odsto, stambenih potrošačkih kredita sa DSTI odnosom većim od 45 odsto;

5 odsto, umesto dosadašnjih 10 odsto, nestambenih potrošačkih kredita sa DSTI odnosom većim od 40 odsto;

10 odsto, umesto dosadašnjih 20 odsto, kredita obezbeđenih nekretninom sa LTV odnosom većim od 90 odsto.

Propisana ograničenja DSTI i LTV odnosa ostaju nepromenjena, kao i zahtev da najmanje 75 odsto stambenih kredita i kredita obezbeđenih nekretninom, koji se odobravaju u okviru dozvoljenih odstupanja, bude namenjeno potrošačima koji kreditom rešavaju svoje stambeno pitanje.

Zašto je procena stana toliko važna?

Kako trenutna pravila funkcionišu, objasnio je matematičar Toni Milun.

"Stan košta 200.000 evra, a ti umesto 20.000 evra treba da imaš učešće od 47.000 evra. Kako to? Planiraš li da kupiš stan na kredit, znaj da banke smeju da daju kredit do 90 odsto vrednosti stana, a tvoje učešće treba da bude 10 odsto. Ali situacija može biti još teža za kupca, zavisno od toga na koliko je stan procenjen“, naveo je Milun.

Kao primer je naveo dve situacije.

U prvom slučaju stan košta 200.000 evra, a procenjen je na 210.000 evra. Kredit iznosi 90 odsto niže od te dve vrednosti, odnosno 180.000 evra. Kupac bi u tom slučaju trebalo da obezbedi 20.000 evra sopstvenih sredstava.

U drugom slučaju stan takođe košta 200.000 evra, ali je procenjen na 170.000 evra. Kredit bi tada iznosio 90 odsto procenjene vrednosti, odnosno 153.000 evra. Kupac bi morao da obezbedi preostalih 47.000 evra, što predstavlja 23,5 odsto vrednosti stana.

Milun je podsetio da banke trenutno mogu povremeno da naprave izuzetak i odobre kredit iznad 90 odsto vrednosti nekretnine, ali da će od oktobra takvi izuzeci biti još ređi.

Zbog toga je kupcima poručio da sa pripremama za kupovinu stana počnu što ranije, uz štednju ili ulaganje dela prihoda namenjenog za buduće učešće.