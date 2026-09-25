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DHL Express, vodeća kompanija za međunarodnu ekspresnu dostavu, danas je najavila godišnje usklađivanje cena koje će stupiti na snagu 1. januara 2027. godine. Prosečno povećanje cena u Srbiji međunarodne usluge, odnosno 5,9% za unutrašnji poštanski saobraćaj.

- Međunarodna trgovina otvara nove mogućnosti za rast kompanija, a lanci snabdevanja postaju sve dinamičniji i složeniji - izjavio je Fionn Herriott, direktor kompanije DHL Express Srbija.

- Naša posvećenost pružanju podrške klijentima ostaje nepromenjena kroz kontinuirana ulaganja u globalnu mrežu, digitalna rešenja, bezbednosnu infrastrukturu i održive logističke usluge. Godišnje usklađivanje cena omogućava nam da očuvamo visok nivo kvaliteta i pouzdanosti usluge koji korisnici s pravom očekuju od DHL-a.

DHL Express svake godine usklađuje cene kako bi odgovorio na inflatorne pritiske, dinamiku valute i specifična kretanja troškova u logističkoj delatnosti. Kao globalna kompanija prisutna u više od 220 zemalja i teritorija, svoje poslovanje prilagođava kako lokalnim ekonomskim prilikama, tako i kretanjima na međunarodnim tržištima.

Pored inflacije, na strukturu troškova utiču i rast cena energenata, sve strože regulatorne i bezbednosne procedure koje uvode nacionalne i međunarodne institucije, kao i rastući troškovi rada na brojnim tržištima.