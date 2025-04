Nova pravila takođe detaljnije regulišu dostavu na automate koji ne pripadaju DHL-u. Iako je to već moguće, do sada nije bilo jasno definisano.

Od sada mora ovako : adresa automata mora da bude potpuno tačna i DHL mora da ima besplatan pristup do uređaja. Odgovornost je na primaocu da osigura te uslove.

Promene se odnose i na pakete iz inostranstva. Do sada nije bilo moguće preusmeriti određene međunarodne pošiljke (npr. one sa carinskim davanjima) na paketomat ili poštu. Od 15. maja 2025. to će biti moguće – ali samo za pošiljke bez uvoznih davanja.