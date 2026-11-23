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Dubrovački gradonačelnik Mato Franković objavio je da Grad Dubrovnik želi da uvede ekološki doprinos za goste sa kruzera.

- Otvorili smo javnu raspravu o uvođenju turističkog ekološkog doprinosa. Ukoliko Gradsko veće usvoji ovaj predlog, Dubrovnik bi postao prvi grad u Republici Hrvatskoj koji uvodi takav doprinos, u prvoj fazi za goste sa kruzera.

Predlažemo iznos od 15 evra po osobi za svaki dan boravka broda u luci ili na sidrištu, u periodu od 1. aprila do 30. novembra. Doprinos bi plaćali gosti sa kruzera koji ne koriste smeštaj na području Dubrovnika, nezavisno od toga da li se iskrcavaju sa broda, uz zakonom propisana izuzeća.

Kroz projekat "Rispekt d siti" (Respect the City) uskladili smo dolaske kruzera i ograničili broj putnika koji istovremeno posećuju Grad. Sada želimo da i gosti sa kruzera direktno doprinesu očuvanju Dubrovnika. Prikupljena sredstva bismo namenski ulagali u bolje upravljanje otpadom, uređenje javnih površina i zaštitu naše obale.

Time još jednom pokazujemo da novim merama možemo da razvijamo turizam, podižemo njegov kvalitet i istovremeno poboljšavamo svakodnevni život naših sugrađana. Želim da se korist od turizma oseti u svakom delu Dubrovnika tokom cele godine.

- Pozivam vas da se uključite u javnu raspravu, objavio je Franković.