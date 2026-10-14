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Od četvrtka 15. oktobra, boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, za turistička mesta prve kategorije najviši iznos boravišne takse biće 240 dinara, a najniži 190 dinara, dok će za turistička mesta druge kategorije najviši iznos boravišne takse biti 200 dinara, a najniži 150 dinara.

Za turistička mesta treće kategorije, najviši iznos boravišne takse biće 170 dinara, a najniži 110 dinara. Boravišna taksa od 15. oktobra za turistička mesta četvrte kategorije biće najviše 140 dinara, a najniži iznos iznosiće 90 dinara.

U Beogradu na osnovu odluke koju je usvojila Skupština grada početkom oktobra, iznos ove lokalne naknade od 15. oktobra povećava se sa dosadašnjih 160 na 240 dinara po danu boravka.

Biznis Kurir/B92.net

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