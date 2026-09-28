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Kratko putovanje odavno više nije jeftino zadovoljstvo. Gorivo, ručak, kafa, ulaznice i smeštaj brzo se saberu, pa se od vikenda koji je trebalo da bude mali beg iz svakodnevice lako stigne do ozbiljnog iznosa. Posebno kada se bira neka od najpopularnijih destinacija u Srbiji.

Ipak, cena hotelske sobe nije jedina opcija. Privatni apartmani i studiji mogu značajno da smanje trošak, naročito ako se putuje van najvećih praznika i udarnih vikenda.

Aktuelna ponuda pokazuje da se na pojedinim poznatim destinacijama i dalje pojavljuju noćenja za dve osobe koja ne prelaze 5.000 dinara.

Ni Zlatibor ne mora da znači skup vikend

Zlatibor poslednjih godina teško povezujemo sa jeftinim odmorom. Izgradnja luksuznih apartmana, hotela, restorana i brojnih sadržaja promenila je i cenovnik jedne od najposećenijih srpskih planina, ali raspon cena smeštaja je veliki.

Među aktuelnim ponudama mogu da se pronađu apartmani čija cena počinje od približno 3.500 dinara za noćenje. To znači da par koji ne traži hotelski smeštaj sa dodatnim sadržajima može da prespava na Zlatiboru za iznos koji je niži od cene večere za dvoje u pojedinim restoranima.

1/6 Vidi galeriju I na Zlatiboru je moguće pronaći jeftin smeštaj Foto: Kurir

Naravno, lokacija, datum, opremljenost apartmana i popunjenost utiču na cenu, pa najpovoljnije opcije nisu dostupne svakog vikenda.

Slična računica može da se pronađe i na Kopaoniku. Iako tokom zimske sezone cene smeštaja na ovoj planini mogu biti veoma visoke, van glavne sezone postoje privatni apartmani koji se nude za manje od 5.000 dinara za dve osobe.

Banja kao alternativa planini

Za one kojima nije potreban planinski centar, zanimljiva opcija je Jošanička Banja. U ponudi se pojavljuje smeštaj od približno 3.500 dinara za dve osobe, a prednost ovog mesta je što se nalazi u blizini Kopaonika.

Tako putnici mogu da kombinuju boravak u banji sa izletom na planinu, a da ne plaćaju nužno cenu smeštaja u turističkom centru.

I Vrnjačka Banja, jedna od najpoznatijih domaćih banja, može da se uklopi u zadati budžet. Pojedini studiji za dve osobe nude se po cenama koje ostaju neposredno ispod 5.000 dinara za noć.

Foto: Live production/TOS

To svakako ne znači da je kompletna ponuda na ovim destinacijama jeftina. Naprotiv, cena luksuznog smeštaja može biti višestruko veća. Međutim, za putnike kojima su važniji čista soba, dobra lokacija i dva dana odmora nego hotelski bazen i doručak, razlika može biti ogromna.

Termin ponekad pravi veću razliku od destinacije

Najvažniji trik kod jeftinijeg putovanja nije nužno pronaći nepoznato mesto. Ponekad je dovoljno promeniti datum.

Isti apartman može imati različitu cenu tokom radne nedelje, vikenda, praznika ili velikog događaja na destinaciji. Zato fleksibilnost od samo jednog ili dva dana može značajno da promeni računicu.

Treba obratiti pažnju i na to da li je prikazana cena za ceo apartman ili po osobi, kao i da li postoje dodatni troškovi koji nisu uključeni u početnu cenu.

Ponude se menjaju iz dana u dan, pa cenu uvek treba proveriti neposredno pre rezervacije.

Ipak, trenutna ponuda pokazuje da za kratak beg udvoje 5.000 dinara za noćenje još nije nemoguć budžet. Čak ni kada na spisku želja stoje neke od najpoznatijih turističkih destinacija u Srbiji.