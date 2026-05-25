Na 15 km severozapadno od Sokobanje u pravcu prema Aleksincu nalazi se banja Jošanica u istoimenom selu. Ovu banju, koja je nekad bila biser turizma ovog dela Srbije, ne treba mešati sa Jošaničkom banjom na padinama Kopaonika. Poznata je po lekovitim termalnim vodama, očuvanoj prirodi i istorijskim znamenitostima, uključujući spomen-česmu kneza Miloša Obrenovića i crkvu Uspenja Presvete Bogorodice.

Za ovu banju kažu da je jedna od najlekovitijih u Srbiji, da ima termalne izvore sa različitom vodom, koja je lokovitija od one daleko poznatije Vrnjačke banje. Na žalost banja Jošanica kod Sokobanje je zapuštena i nagrizao je zub vremena, ali to ne sprečava brojne turiste da uživaju i miru i lekoviotoj vodi ove banje.

Kako do banje?

Da biste došli do banje Jošanice najbolje je da se prevezete dok Sokobanje, a put od Beograda traje nešto više od tri sata. Od Sokobanje krenite prema Aleksincu i na petom kilometru od Sokobanje kod "Trebičke česme“ videćete putokaz za Banju Jošanicu. Asvaltnim putem prolazite kroz selo Žučkovac i posle dva kilometra, stižete u Jošanicu.

Na ulazu sa desne strane ugledaćete crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, a odmah u produžetku crkve počinje “Banja”. Pored puta , nalazi se parking, kao i zgrada sa velikom salom i službenim prostorijama. Jošanička banja kod Sokobanje ima brojne izvore lekovite vode.

Vode se razlikuju po temperaturi i hemijskom sastavu, a najpoznatije su:

Sumporna voda

Stomačna voda

Gvozdena voda (dva izvora)

Crvena voda

Hladan izvor (kod Luškog potoka, temperature 14 stepeni) Od Rimljana do današnjih dana

Lekovitost izvora Jošanice otkrili su još Rimljani, a prvi pisani dokumeti o izvorima i njihovim lekovitim svojstvima potiču iz turskog perioda. Ove vode pripadaju grupi hipertermi, sadrže natrijum, kalijum, kalcijum, hidrokarbonate, sulfate i fluor, a koriste se u lekovite svrhe samostalno ili u kombinaciji sa fizikalnim terapijama u programu lečenja i medicinske rehabilitacije.

Sama banja nalazi se u borovoj šumi kroz koju protiče reka preko koje ima nekoliko lepih drvenih mostova, dok u šumi ima dosta klupa da se odmorite kad se umorite od pešačenja. Sve to je smešteno u dobroj hladovini. Na kraju parka su izvori sa sumpornom, gvozdenom i stomačnom vodom, a malo dalje mesto gde se vadi lekovito blato.

Veruje se da voda iz ove banje leči brojna stanja:

degenerativna reumatska oboljenja

zapaljenska reumatska oboljenja

stanja nakon povreda i korektivnih operativnih zahvata

oboljenja mišića

lumbago išijas

hiperacidni gastritis

ekcemi i psorijaze

prevencije karijesa

Ipak, treba naglasiti da pre bilo kakve upotrebe vode u lekovite svrhe treba konsultovati lekara posebno ako imate hronične zdravstvene probleme kao što je visok pritisak ili srčane probleme.

Prirodni fenomen

Banja je smeštena između planine Rtanj, sa jedne strane i Bukovika, sa druge, a ovaj položaj obezbeđuje i izuzetno dobru, zdravu nezagađenu okolinu. Postoji mnogo staza i proplanaka za laganu šetnju pa i sportsku rekreaciju. Desetak kilometara od Jošanice, prema Bukoviku, možete da posetite izvorište sa sedam izvora, svi jedan pored drugog, a sa vodama različitog sastava, što se može proveriti da se razlikuju po ukusu i temperaturi. Ovakav prirodni fenomen retko se može gde naći.

Selo Jošanica ima razvijen seoski turizam i pristojne smeštajne kapacitete u kojima se nudi kompletan pansion, domaća zdrava hrana i korišćenje lekovitog faktora. Za sobu ili manji studio za dve osobe cena je od 2.000 do 3.000 dinara, dok cela kuća za pet i više osoba može da se iznajmi za 5.000 do 7.000 dnevno.

Od istorijskih zanimljivosti u dvorištu crkve Sv. Dimitrija, nalazi se mala crkvica iz 14. veka posvećena uspenju SV. Bogorodice. Ova crkvica je delom ukopana u zemlju. Legenda kaže da crkva bila sagrađena na brdu, Turci su je stalno rušili, a meštani obnavljali. Jedne noći crkvica je "skliznula" sa brda i zaustavila se na skrovitom manje vidnom mestu na mestu gde se i dana nalazi.

U blizini je i muzej sa postavkom istorijskih i etnoloških predmeta u zgradi iz 19 veka koja je pod zaštitom je države. Naravno, na samo 15 kilometara nalazi se i čuvena Sokobanja, najpoznatije lečilište u ovom kraju Srbije.