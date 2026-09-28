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Kada se govori o najekskluzivnijim plovilima u Srbiji, granica između istorijskog prestiža, privatnih superjahti i vrhunskih turističkih kruzera zavisi od ugla iz kog posmatrate rečni luksuz. Dok domaće vodotokove krstare unikatne privatne jahte čiji vlasnici pažljivo čuvaju privatnost, u kategoriji registrovanih komercijalnih i turističkih brodova titulu najekskluzivnijeg u Srbiji nosi "Aquastar Maxim".

Ipak, priča o ekskluzivnosti na srpskim rekama ne završava se samo na modernom luksuzu - ona obuhvata i kulturne gigante koji nose istorijski status.

Za ljubitelje plovidbe koji traže vrhunsku uslugu na relaciji Beograd-Kladovo, pomenuti turistički brod predstavlja sam vrh ponude putničkih brodova usidrenih i registrovanih u Srbiji.

Dizajniran kao savremeni rečni katamaran/kruzer dužine 28 metara, ovaj brod nudi nivo komfora koji parira evropskim standardima.

Unutrašnjost je opremljena zatvorenim VIP salonom kapaciteta 70 mesta, savremenim ozvučenjem, šankom i klimatizovanim prostorom za ruinirane gastro-doživljaje na vodi.

Gornja otvorena paluba sa ležaljkama pruža panoramski pogled na Đerdapsku klisuru, Golubačku tvrđavu i najlepše meandre Dunava.

Pored redovnih VIP krstarenja, brod je primarno namenjen za privatne zakupa, korporativne događaje i ekskluzivne ture Đerdapom.

Ekskluzivnost se ne meri uvek samo najnovijim materijalima i salonskim enterijerom. Ukoliko se posmatra istorijska vrednost i unikatnost, najbopje plovilo pod zaštitom države jeste parobrod "Kovin".

Izgrađen krajem 19. veka, "Kovin" je najstariji aktivni brod-veteran na celom toku Dunava. Proglašen za kulturno dobro Republike Srbije, ovaj brod predstavlja spomenik rečnog brodarstva i jedinstvenu plovnu vremensku kapsulu koja se povremeno koristi u reprezentativne i turističke svrhe.

Pored velikih putničkih plovila, sve zastupljenija kategorija ekskluzivnosti u Beogradu i Novom Sadu su privatni luksuzni katamarani i jahte rađene po meri. Beogradska brodogradilišta i privatne radionice poslednjih godina isporučuju moderne plovite objekte sa:

​zastakljenim panoramskim zidovima

đakuzi kadama na palubi

savremenim solarnim pogonima

sistemima za autonomnu plovidbu

Ova plovila uglavnom se iznajmljuju po principu "all-inclusive" privatnih čartera sa kapetanom i uslužnim osobljem za privatne proslave ili poslovne sastanke van domašaja javnosti.

Srbija se može pohvaliti izuzetno dinamičnom rečnom scenom, gde luksuz varira od vrhunskih turističkih kruzera poput "Aquastar Maxima", preko ekskluzivnih privatnih katamarana na Savi, pa sve do istorijskih dragulja koji svedoče o viševekovnoj tradiciji plovidbe Dunavom.