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Deo građana koji je podneo prijavu za legalizaciju nekretnina na osnovu Zakona "Svoj na svome" može, pod određenim uslovima, da bude oslobođen plaćanja naknade. Među kategorijama koje imaju to pravo nalaze se i porodice sa troje i više dece.

Čitalac našeg portala je pitao kada treba da se dostavi dokaz o pripadnosti toj kategoriji.

Dokaz o višečlanoj porodici potrebno je da se dostavi u okviru postupka, kako bi nadležni organ mogao da utvrdi da podnosilac prijave ispunjava uslove za oslobađanje od plaćanja. Ukoliko je prijava već podneta, dokumentacija, u skladu sa procedurom, može da se dostavi kao dopuna postojeće prijave.

Kao dokaz može da bude potrebno da se dostavi dokumentacija kojom se potvrđuje broj dece, odnosno status porodice. Tačan dokument i način dostavljanja zavise od procedure koja se primenjuje u konkretnom slučaju.

Iz nadležnih institucija se građanima savetuje da podatke i dokumentaciju provere što ranije, kako ne bi došlo do situacije da naknadu plate iako su imali osnov za oslobađanje.

Za one koji su već podneli prijavu, ključno je da provere status predmeta i da li je dokaz o pripadnosti kategoriji za oslobađanje od naknade pravilno priložen.

Foto: Kurir

Posebnu pažnju treba obratiti na rokove koji se odnose na eventualnu uplatu naknade. Ako je građaninu već dostavljen podatak o iznosu koji treba da plati, ne bi trebalo da pretpostavlja da je automatski oslobođen plaćanja samo na osnovu činjenice da ima troje ili više dece. Status mora da bude odgovarajuće dokazan i evidentiran u postupku.

Takođe je važno da se napomene da se oslobađanje ne odnosi automatski na svaku nepokretnost. Pravo na oslobađanje odnosi se samo na vlasnike porodičnog stambenog objekta ili stana koji koriste za stanovanje podnosioca prijave i članova njegovog domaćinstva, ukoliko podnosilac pripada jednoj od navedenih kategorija.

Ko je sve oslobođen plaćanja naknade?

Pored porodica sa troje i više dece, od plaćanja naknade mogu da budu oslobođeni i primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci i samohrani roditelji pod uslovima propisanim zakonom i uz odgovarajuću dokumentaciju kojom se njihov status dokazuje.

Ovo oslobađanje se odnosi na naknadu u postupku "Svoj na svome", a ne znači automatski oslobađanje od svih drugih eventualnih obaveza koje mogu da proisteknu iz vlasništva nad nepokretnošću.

Zakon "Svoj na svome" i ključni rokovi

Podsetimo, Zakon "Svoj na svome" stupio je na snagu 24. oktobra 2025. godine, a usvojen je dva dana ranije. Cilj zakona je da se omogući građanima da kroz pojednostavljen postupak evidentiraju i upišu pravo svojine na nepokretnostima.

Prijava je počela 8. decembra 2025. godine, a zvanični rok je, nakon produženja zbog velikog interesovanja građana, završen 8. februara 2026. godine.

Ipak, građani koji su propustili ovaj rok imaju mogućnost da naknadno podnesu zahtev do 24. oktobra 2026. godine.