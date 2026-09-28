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Kada razmišljamo o renoviranju kupatila ili kuhinje, prva asocijacija su nam tradicionalne keramičke pločice. Međutim, svako ko je proveo sate ribajući podove zna da klasika sa sobom nosi i brojne glavobolje. Tehnologija u građevinarstvu je napredovala, a enterijersku scenu osvojio je trend koji trajno rešava stare probleme - tečne pločice, kod nas poznate i kao tečni porcelan ili epoksidni podovi.

Večiti problem sa klasičnim pločicama

Iako estetski mogu izgledati lepo kada su tek postavljene, klasične pločice imaju nekoliko velikih mana koje s godinama postaju izvor frustracije:

Fuge kao magnet za buđ: Materijal u sastavu pločica je porozan. On upija vodu, sapunicu i nečistoće. Vrlo brzo, fuge menjaju boju, tamne i postaju idealno stanište za opasnu crnu buđ i bakterije koje je gotovo nemoguće trajno ukloniti.

Materijal u sastavu pločica je porozan. On upija vodu, sapunicu i nečistoće. Vrlo brzo, fuge menjaju boju, tamne i postaju idealno stanište za opasnu crnu buđ i bakterije koje je gotovo nemoguće trajno ukloniti. Rizik od pucanja: Ako padne neki teži predmet, poput bočice parfema ili fena, lako može da se okrnji ili polomi pločica. Zamena samo jedne pločice je mukotrpan posao koji retko kada prođe bez oštećenja okolnih površina.

Ako padne neki teži predmet, poput bočice parfema ili fena, lako može da se okrnji ili polomi pločica. Zamena samo jedne pločice je mukotrpan posao koji retko kada prođe bez oštećenja okolnih površina. Vizuelno smanjenje prostora: Mreža linija i spojeva seče prostor, čineći mala kupatila vizuelno još manjim i skučenim.

Naporno održavanje: Ribanjem kupatila jakim hemikalijama trošimo i vreme i energiju, a vremenom oštećujemo samu teksturu poda. Kako tečne pločice rešavaju ove probleme?

Tečne pločice se ne lepe - one se izlivaju. Upravo ta razlika donosi revoluciju u održavanju i izgledu doma:

Savršeno bešavna (monolitna) površina : Pošto nema fuga i spojeva, površina je glatka kao ogledalo. Vizuelno drastično povećava i osvetljava svaku prostoriju.

: Pošto nema fuga i spojeva, površina je glatka kao ogledalo. Vizuelno drastično povećava i osvetljava svaku prostoriju. 100% higijena i vodootpornost: Voda i prljavština nemaju gde da prodru. Buđ i bakterije nemaju podlogu za razvoj, a čišćenje se svodi na brisanje običnom krpom i blagim deterdžentom.

Voda i prljavština nemaju gde da prodru. Buđ i bakterije nemaju podlogu za razvoj, a čišćenje se svodi na brisanje običnom krpom i blagim deterdžentom. Izuzetna dugotrajnost i otpornost: Ovaj pod je fleksibilan i ekstremno čvrst. Otporan je na udarce, habanje, ogrebotine i kućnu hemiju.

Ovaj pod je fleksibilan i ekstremno čvrst. Otporan je na udarce, habanje, ogrebotine i kućnu hemiju. Dizajn bez ograničenja: Možete birati elegantne jednobojne varijante visokog sjaja, prelepe metalik efekte koji verno imitiraju prirodni mermer, ili čak fascinantne 3D podove (poput morskog dna ili teksture kamena) preko kojih se izliva prozirni zaštitni sloj. Kompletan vodič: Kako se postavljaju tečne pločice?

Izlivanje tečnog porcelana je precizan i pedantan proces koji se radi u slojevima. Zahteva kontrolisane uslove i obično traje nekoliko dana.

Za ovaj poduhvat potrebni su: namenski komplet tečne epoksi smole i učvršćivača, prajmer, masa za izravnavanje, zupčasta gleterica (rakel), industrijski usisivač, mašina za brušenje, specijalne cipele sa bodljama za kretanje po vlažnoj smoli i iglasti valjak za uklanjanje vazduha.

Faze ugradnje (korak po korak): 1. Priprema podloge (Najvažniji korak)

Podloga mora biti potpuno čvrsta, ravna i suva. Ako se tečne pločice izlivaju preko stare keramike, površina se mora detaljno izbrusiti (matirati) kako bi se skinuo fabrički sjaj i omogućilo vezivanje smole. Nakon brušenja, pod se usisava industrijskim usisivačem do poslednje trunke prašine. Vlaga je najveći neprijatelj ovog poda – podloga mora biti 100% suva da se ne bi pojavili mehurići.

2. Nanošenje prajmera

Na čistu površinu nanosi se specijalni prajmer (podloga). On zatvara mikropore u betonu ili starim fugama i deluje kao moćan lepak koji će trajno spojiti stari pod sa novim slojem. Ivice zidova se pre toga obezbeđuju zaštitnom trakom. Prajmer se suši 24 sata.

3. Ravnajući sloj

Izliva se primarna masa koja popunjava sve preostale neravnine i niveliše pod tako da bude "ravan kao staklo". Preko mokre mase se detaljno prelazi iglastim valjkom kako bi se izbacili svi zarobljeni mehurići vazduha.

Ovaj sloj se suši narednih 24 sata, nakon čega sledi još jedno blago brušenje i usisavanje.

4. Izlivanje dekorativnog (glavnog) sloja

U ovoj fazi mešaju se smola i učvršćivač u tačnim razmerama koje je propisao proizvođač, uz dodavanje željenih pigmenata (za mermerni ili sedefasti efekat). Smesa se izliva u trakama na pod, a zupčastom gletericom se ravnomerno raspoređuje tečnost. Iglasti valjak se ponovo koristi za spajanje nijansi i eliminisanje vazduha.

5. Sušenje i finalna zaštita

Nakon izlivanja, prostorija se zatvara - prozori moraju biti zatvoreni kako promaja ne bi nanela prašinu ili insekte na mokru površinu. Pod je spreman za lagano hodanje nakon 24 do 48 sati, dok punu čvrstinu dostiže nakon 7 dana. Na kraju se nanosi završni prozirni poliuretanski lak koji podu daje dodatnu otpornost na grebanje i preko potrebna anti-slip (protivklizna) svojstva, čineći ga potpuno bezbednim za kupatila.