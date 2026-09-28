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Predstojeća grejna sezona donosi olakšice za energetski ugrožena domaćinstva, a među prvima će ih osetiti penzioneri sa najnižim primanjima.

Za njih je najvažnija informacija da neće morati da podnose zahtev za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca, dok će im od oktobra ove godine pa do marta 2027. godine račun za električnu energiju biti umanjen za 1.000 dinara.

Olakšice su predviđene i za određene druge kategorije građana, ali je za njih procedura drugačija. Ko tačno ne mora da se prijavljuje, ko mora da podnese zahtev i koliko će iznositi umanjenje računa?

Ko mora da podnese zahtev?

Vlada Srbije usvojila je mere namenjene ugroženim domaćinstvima pred predstojeću grejnu sezonu. Posebno su izdvojeni penzioneri sa najnižim mesečnim primanjima, kojima je procedura dodatno olakšana.

Prema informacijama iz programa, penzioneri čija penzija ne prelazi 31.092 dinara neće morati da podnose zahtev niti da se posebno prijavljuju za evidenciju energetskih ugroženih lica.

Račun za struju biće manji za 1.000 dinara

Najvažnija promena odnosi se na period od početka oktobra ove godine do marta 2027. godine. U tom periodu račun za električnu energiju biće umanjen za 1.000 dinara za kategorije koje su obuhvaćene merom.

Istu situaciju imaju i ljudi koji su pre svega lica koja imaju status borca, kao i ratni i vojni invalidi. Oni takođe imaće olakšice. A o kakvim je olakšicama reč? Od oktobra ove godine pa sve do marta 2027. godine, njihov račun za električnu energiju biće umanjen za 1. 000 dinara.

Za ostala ugrožena domaćinstva procedura nije automatska. Oni će morati da se obrate lokalnoj samoupravi i podnesu zahtev kako bi ostvarili status energetski ugroženog lica. U ovu grupu spadaju primaoci socijalne pomoći, korisnici dečijeg dodatka, kao i korisnici uvećane novčane pomoći za brigu o starim licima.