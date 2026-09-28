Neće da daju samo 5 evra

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Poseta Veneciji uskoro bi mogla da postane znatno skuplja za turiste koji u čuveni italijanski grad dolaze samo na jedan dan.

Gradske vlasti razmatraju mogućnost da od 2027. godine značajno povećaju takozvani "doprinos za pristup Veneciji", odnosno naknadu koju plaćaju jednodnevni posetioci.

Prema najavi gradskog većnika zaduženog za budžet i poreze Mikelea Zuina, maksimalna cena mogla bi da dostigne 30 evra po osobi, dok bi se taksa istovremeno primenjivala tokom većeg broja dana u godini.

Važno je, međutim, da 30 evra još nije konačna cena. Reč je o predlogu o kojem tek treba da se razgovara i postigne dogovor sa italijanskom vladom. U javnosti se pominjala čak i mogućnost naknade od 50 evra, ali Zuin je naveo da bi se grad mogao odlučiti za maksimalni iznos od 30 evra.

Zašto Venecija naplaćuje ulazak?

Venecija se godinama suočava sa ogromnim brojem turista koji u grad dolaze na svega nekoliko sati. Takvi posetioci, koji ne noće u gradu, posebno opterećuju istorijski centar tokom najprometnijih dana, dok lokalne vlasti pokušavaju da pronađu način da kontrolišu turističke gužve.

Upravo zbog toga Venecija je 2024. godine uvela eksperimentalni doprinos za pristup gradu, koji se odnosi prvenstveno na jednodnevne posetioce.

Cilj nije bio da se turistima potpuno zabrani dolazak, već da se deo posetilaca podstakne da izbegava dane najvećih gužvi i da se dolasci bolje rasporede tokom godine.

Koliko se sada plaća?

Tokom 2026. godine sistem je funkcionisao po principu dve cene.

Turisti koji su naknadu platili dovoljno unapred plaćali su 5 evra, dok je cena za one koji su dolazak rezervisali neposredno pred posetu iznosila 10 evra. Sistem je 2026. bio primenjen tokom 60 dana, od 3. aprila do 26. jula, u periodu od 8.30 do 16 časova.

Prema podacima Grada Venecije, tokom ovogodišnjeg eksperimentalnog perioda prodato je 679.553 vaučera, a prihod je iznosio oko 5,2 miliona evra. Grad je saopštio i da je prosečan dnevni broj posetilaca obuhvaćen sistemom bio niži nego ranije, mada napominje da na rezultate utiču različiti faktori, uključujući raspored praznika i vremenske uslove.

Ko ne mora da plati?

Naknada se ne odnosi na sve koji ulaze u Veneciju.

Jedna od važnih kategorija su turisti koji noće u smeštaju na području grada Venecije. Oni ne plaćaju ovaj doprinos, ali moraju da imaju odgovarajuću potvrdu odnosno dokaz o izuzeću. Postoje i druga izuzeća, među kojima su određene kategorije stanovnika, radnika i posetilaca, dok su deca mlađa od 14 godina takođe među izuzetima.

Dakle, ako neko rezerviše hotel u Veneciji i ostane nekoliko dana, ova konkretna naknada za jednodnevni ulazak nije ono što će mu povećati cenu putovanja.

A šta vi mislite - da li je 30 evra razumna cena za jednodnevni ulazak u Veneciju ili je turistička taksa otišla predaleko?

Grad kaže da 5 ili 10 evra više nisu dovoljni

Michele Zuin smatra da sadašnji iznos više nema dovoljno snažan efekat odvraćanja.

Njegov argument je jednostavan: ako turista već planira putovanje koje košta nekoliko stotina evra, dodatnih 5 ili 10 evra za ulazak u Veneciju možda neće predstavljati dovoljan razlog da promeni datum putovanja.

Zbog toga gradske vlasti razmatraju znatno viši iznos, koji bi trebalo da utiče upravo na odluku jednodnevnih turista da li će posetiti grad u periodu najvećih gužvi.

Da li će Venecija zaista naplaćivati 30 evra?

Za sada - nije odlučeno.

Zvanični portal Venecije trenutno navodi da nadležni gradski organi tek treba da donesu odluke o eventualnoj primeni sistema nakon 2026. godine. To znači da se predloženi iznos od 30 evra ne može predstavljati kao konačna cena za 2027. godinu.

Ukoliko predlog bude usvojen, to bi predstavljalo višestruko povećanje u odnosu na sadašnjih 5 do 10 evra.

Venecija pokušava da pronađe ravnotežu

Problem sa kojim se grad suočava nije samo broj turista već i način na koji oni posećuju Veneciju.

Grad godišnje privlači ogroman broj posetilaca, ali veliki deo njih dolazi bez noćenja. Takvi turisti troše manje u lokalnom smeštaju, dok istovremeno koriste infrastrukturu, javne površine i istorijski centar.

Sa druge strane, Venecija je grad čija je ekonomija snažno povezana sa turizmom. Više turista znači i više prihoda za restorane, prodavnice, prevoznike, vodiče i druge lokalne biznise.

Zbog toga je pitanje turističke takse mnogo šire od samog iznosa koji će pojedinac platiti za ulazak.

Da li će 30 evra promeniti planove turista?

Upravo je to ključno pitanje.

Za porodicu od četiri člana, maksimalna naknada od 30 evra značila bi 120 evra samo za pristup gradu, ukoliko bi svi bili obavezni da je plate. To bi moglo da promeni računicu za turiste koji planiraju jednodnevni izlet iz nekog drugog italijanskog grada.

Istovremeno, zagovornici ovakvog sistema smatraju da upravo takva cena može da utiče na raspored poseta i da smanji pritisak tokom najkritičnijih dana.

Grad Venecija je saopštio da prikupljena sredstva, nakon troškovaa sistema, mogu biti korišćena i za potrebe lokalnog stanovništva. Tokom 2026. godine, na primer, deo sredstava bio je namenjen smanjenju računa za odvoz otpada.

Venecija se tako nalazi pred prilično neobičnom dilemom: kako zadržati turizam koji je ključan za ekonomiju grada, a istovremeno sprečiti da broj posetilaca ugrozi svakodnevni život stanovnika i iskustvo samih turista.

Ako predlog bude usvojen, 30 evra bi moglo da postane cena koju će jednodnevni turisti morati da uračunaju u svoj budžet za posetu jednom od najpoznatijih gradova Evrope.