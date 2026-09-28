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Trgovci koji prodaju duvanske i srodne proizvode moraće na vidnom mestu da istaknu oznaku o zabrani prodaje maloletnicima. Novi pravilnik propisuje njen izgled i sadržaj, kao i mesto na kojem mora da stoji.

Gde se postavlja oznaka

Oznaka za cigarete se ističe na vidnom mestu u prodajnom objektu, tako da kupci mogu jasno da je uoče:

  • na zidu
  • pored kase
  • na kasi
  • na prodajnom pultu

Ako se prodaja obavlja preko više humidora, mora biti istaknuta na svakom od njih.

Propisana je najmanja veličina oznake od 210 puta 300 milimetara.

Na žutoj podlozi, iznad znaka zabrane, pisaće: "Zabranjena prodaja duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima". Ispod znaka stajaće upozorenje da su pušenje i upotreba tih proizvoda štetni po zdravlje, uz nazive Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja.

U središtu oznake nalaziće se simboli otvorene paklice cigareta, elektronske cigarete i nikotinske vrećice, precrtani crvenim znakom zabrane.

Kada pravilnik stupa na snagu

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku” 25. septembra, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno 3. oktobra 2026. godine.

Tada prestaje da važi pravilnik iz 2006. godine, koji se odnosio na oznaku o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnicima.

Biznis Kurir/Blic

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