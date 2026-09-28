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Od 1. decembra 2026. godine, plate u celokupnom javnom sektoru biće uvećane za 8%. Svi zaposleni u sistemu socijalne zaštite dobiće najveće povećanje plata, koje će iznositi 12%, dok će penzije, takođe od 1. decembra, biti uvećane za 7,5%.

Projekcija rasta zarada u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

Kako je najavljeno u okviru novog paketa mera, zaposlene u zdravstvenom i socijalnom sektoru u decembru 2026. godine očekuju sledeći iznosi prosečnih primanja u poređenju sa 2012. godinom:

Doktor specijalista : Plata će iznositi 191.272 dinara, odnosno 1.629 evra (u poređenju sa 67.540 dinara, tj. 597 evra iz 2012. godine).

: Plata će iznositi 191.272 dinara, odnosno 1.629 evra (u poređenju sa 67.540 dinara, tj. 597 evra iz 2012. godine). Lekar opšte prakse: Plata će iznositi 152.759 dinara, odnosno 1.301 evro (u poređenju sa 53.931 dinara, tj. 477 evra iz 2012. godine).

1/18 Vidi galeriju Nove mere države na jednom mestu Foto: Printscreen

Medicinska sestra : Plata će iznositi 103.234 dinara, odnosno 879 evra (u poređenju sa 32.454 dinara, tj. 287 evra iz 2012. godine).

: Plata će iznositi 103.234 dinara, odnosno 879 evra (u poređenju sa 32.454 dinara, tj. 287 evra iz 2012. godine). Vaspitači, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, logopedi i srodna zanimanja: Plata će iznositi 125.687 dinara, odnosno 1.071 evro (u poređenju sa 49.422 dinara, tj. 437 evra iz 2012. godine).

Minimalna zarada i poresko opterećenje Koliko će iznositi minimalna zarada?

Od 1. januara 2027. godine, minimalna neto zarada će po prvi put dostići iznos od 600 evra.

1/8 Vidi galeriju Kupovna moć nekad i sad: Koliko hrane je za jednu platu mogao da kupi srpski radnik 2012. godine, a koliko danas Foto: Printscreen

Minimalna zarada će u 2027. godini pokrivati 117% minimalne potrošačke korpe, dok je 2012. godine ta pokrivenost iznosila svega 61,5%.

Opterećenje na zarade se kontinuirano smanjuje, pa je sa 64% u 2017. godini spušteno na 59,7% u 2026. godini.