Od 1. decembra kreće talas velikih povišica: U javnom sektoru plate veće za do 12 odsto, ubrzo zatim i minimalac dostiže rekordan nivo - evo koliko će iznositi
Od 1. decembra 2026. godine, plate u celokupnom javnom sektoru biće uvećane za 8%. Svi zaposleni u sistemu socijalne zaštite dobiće najveće povećanje plata, koje će iznositi 12%, dok će penzije, takođe od 1. decembra, biti uvećane za 7,5%.
Projekcija rasta zarada u zdravstvu i socijalnoj zaštiti
Kako je najavljeno u okviru novog paketa mera, zaposlene u zdravstvenom i socijalnom sektoru u decembru 2026. godine očekuju sledeći iznosi prosečnih primanja u poređenju sa 2012. godinom:
- Doktor specijalista: Plata će iznositi 191.272 dinara, odnosno 1.629 evra (u poređenju sa 67.540 dinara, tj. 597 evra iz 2012. godine).
- Lekar opšte prakse: Plata će iznositi 152.759 dinara, odnosno 1.301 evro (u poređenju sa 53.931 dinara, tj. 477 evra iz 2012. godine).
- Medicinska sestra: Plata će iznositi 103.234 dinara, odnosno 879 evra (u poređenju sa 32.454 dinara, tj. 287 evra iz 2012. godine).
- Vaspitači, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, logopedi i srodna zanimanja: Plata će iznositi 125.687 dinara, odnosno 1.071 evro (u poređenju sa 49.422 dinara, tj. 437 evra iz 2012. godine).
Minimalna zarada i poresko opterećenje
Koliko će iznositi minimalna zarada?
Od 1. januara 2027. godine, minimalna neto zarada će po prvi put dostići iznos od 600 evra.
Minimalna zarada će u 2027. godini pokrivati 117% minimalne potrošačke korpe, dok je 2012. godine ta pokrivenost iznosila svega 61,5%.
Opterećenje na zarade se kontinuirano smanjuje, pa je sa 64% u 2017. godini spušteno na 59,7% u 2026. godini.
Biznis Kurir