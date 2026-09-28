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​Šta jedan grad čini idealnim mestom za život? Visoke plate svakako pomažu, ali kvalitet života zavisi i od toga koliko košta stanovanje, koliko su prihodi ravnomerno raspoređeni, kakvo je zdravlje stanovništva i koliko mogućnosti grad nudi za kulturu, rekreaciju i slobodno vreme.

Upravo je te činioce Oxford Economics uzeo u obzir u kategoriji kvaliteta života svog Global Cities Indexa za 2026. godinu. Analizirano je 1.000 velikih svetskih urbanih središta.

Među pokazateljima kvaliteta života nalaze se jednakost prihoda, prihod po stanovniku, troškovi stanovanja, očekivani životni vek, stopa kriminala i dostupnost kulturnih i sadržaja za rekreaciju.

Prvo mesto

Kada se posmatra upravo kvalitet života, na vrhu evropske lestvice našao se norveški Bergen, a slede ga francuski Grenobl i švajcarski Bern. Smešten uz fjord Byfjorden i okružen planinama, Bergen je grad u kom je priroda sastavni deo svakodnevice. Upravo kombinacija visokog životnog standarda, relativno male nejednakosti i mogućnosti za rekreaciju pomogla mu je da se istakne u kategoriji kvaliteta života, prenosi Večernji list.

Bergen je zauzeo drugo mesto u svetu prema kvalitetu života, čime je postao najbolje rangirani evropski grad u toj kategoriji. Život u drugom najvećem norveškom gradu posebno će privući ljubitelje prirode. Planinarske staze i planine nalaze se praktično na njegovom pragu, dok istovremeno nudi sve pogodnosti razvijenog urbanog središta.

Drugo mesto

Među evropskim gradovima drugo mesto, odnosno četvrto na svetskoj lestvici kvaliteta života, pripalo je Grenoblu. Francuski grad smešten je u podnožju Alpa i posebno je zanimljiv zbog kombinacije naučnog i tehnološkog sektora s neposrednom blizinom prirode. Za stanovnike to znači da gradski život mogu vrlo lako kombinovati s planinarenjem, skijanjem i drugim aktivnostima na otvorenom.

Treće mesto

Treće mesto evropske lestvice i peto u svetu pripada Bernu. Švajcarski glavni grad znatno je manji i mirniji od brojnih evropskih metropola, a upravo mu takav karakter daje posebnu privlačnost. Visoka kupovna moć, uređena infrastruktura, javne službe i uopšte visok životni standard čine ga jednim od gradova koji se redovno dobro pozicioniraju kada se upoređuju životni uslovi. Među deset najbolje rangiranih evropskih gradova našli su se i Oslo, Luksemburg, Drezden, Gent, Pariz, Bazel i Linc. Zanimljivo je da su Norveška i Švajcarska jedine zemlje s po dva predstavnika među prvih deset.Poredak evropskih gradova prema kvalitetu života izgleda ovako:

Bergen, Norveška – 2. mesto u svetu

Grenobl, Francuska – 4. mesto u svetu

Bern, Švajcarska – 5. mesto u svetu

Oslo, Norveška – 6. mesto u svetu

Luksemburg, Luksemburg – 7. mesto u svetu

Drezden, Nemačka – 8. mesto u svetu

Gent, Belgija – 9. mesto u svetu

Pariz, Francuska – 10. mesto u svetu

Bazel, Švajcarska – 11. mesto u svetu

Linc, Austrija – 12. mesto u svetu.