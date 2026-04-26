Postoji nepisano pravilo - gradovi koji nude najviši standard stanovanja, stabilne institucije i razvijenu infrastrukturu ujedno su i oni u kojima je kvadrat životnog prostora najskuplji.

Kada se liste "najboljih gradova za život“ ukrste sa cenama nekretnina, dobija se jasna slika odnosa između urbanog kvaliteta i tržišne vrednosti prostora, ali i nekoliko zanimljivih odstupanja.

Beč, Cirih, Melburn

Prema najnovijim izveštajima poput Economist Intelligence Unit Global Liveability Index, vrh liste i dalje zauzimaju gradovi poput Kopenhagena, Beča, Ciriha i Melburna. Reč je o sredinama koje karakterišu visok nivo javnih usluga, razvijena mobilnost, dostupno obrazovanje i zdravstvo, kao i stabilan institucionalni okvir.

Međutim, upravo ti parametri koji ih čine poželjnim mestima za život istovremeno ih pozicioniraju i na sam vrh cenovne lestvice kada je reč o nekretninama.

U Cirihu i Ženevi kvadrat u centralnim zonama prelazi 12.000 evra, dok se u Beču i Kopenhagenu kreće između 6.000 i 10.000 evra, u zavisnosti od mikrolokacije i tipologije objekta. U gradovima poput Sidneja ili Vankuvera, gde se visoki kvalitet života prepliće sa ograničenim prostornim kapacitetima, cene dodatno rastu, često prelazeći i 10.000 evra po kvadratu.

Drugim rečima, kvalitet života u savremenom gradu danas ima vrlo konkretnu cenu.

Mehanizmi koji podižu vrednost prostora

Razlog za ovu korelaciju nije teško prepoznati. Gradovi sa visokim indeksima kvaliteta života istovremeno su i stabilna investiciona okruženja, destinacije za visokoobrazovanu radnu snagu i prostori sa jasno regulisanim urbanističkim razvojem.

Takva kombinacija neminovno generiše snažnu potražnju, dok je ponuda, naročito u centralnim zonama, ograničena. Rezultat je kontinuirani pritisak na rast cena, koji se ne može posmatrati odvojeno od urbanističke politike i demografskih kretanja.

U tom smislu, tržište nekretnina postaje direktan indikator kvaliteta grada, ali i njegove dostupnosti.

Gradovi između dostupnosti i kvaliteta

Za razliku od ovih primera, postoje urbani sistemi koji nude određeni nivo kvaliteta života, ali bez ekstremnih cenovnih pritisaka. Gradovi poput Lisabona ili Istanbula često se navode kao srednji model – kombinacija kulturne vitalnosti, urbane kompleksnosti i relativno dostupnog stanovanja, iako su i oni poslednjih godina pod snažnim uticajem rasta cena.

U toj cenovnoj zoni (mada daleko niže na lestvici koja meri kvalitet života) nalazi se i Beograd sa prosečnim cenama između 2.500 i 4.000 evra po kvadratu, i premijum segmentom koji dostiže 5.000 do 8.000 evra, srpska prestonica ostaje znatno ispod nivoa zapadnoevropskih metropola. Istovremeno, više ne pripada grupi izrazito povoljnih tržišta, kakva se mogu naći u pojedinim delovima globalnog juga.

Gde je Beograd?

Ako se globalne liste kvaliteta života posmatraju šire, izvan samog vrha, dolazi se do grupe gradova koji dele sličan nivo urbanog standarda kao Beograd. To su pre svega prestonice Centralne i Istočne Evrope, poput Bratislave, Budimpešte, Bukurešta i Sofije, koje u međunarodnim indeksima zauzimaju sredinu - između visokorazvijenih zapadnih sistema i brzorastućih tržišta.

Uprkos sličnom nivou kvaliteta života, njihova tržišta nekretnina pokazuju različite putanje razvoja.

U Bratislavi, koja se često percipira kao stabilnija i institucionalno uređenija, cene stanova u novogradnji već dostižu približno 4.000 do 6.000 evra po kvadratu, što je u proseku iznad beogradskog nivoa. Sličan raspon beleži i Budimpešta, gde se tržište poslednjih godina snažno razvija pod uticajem stranih investicija i turističke potražnje.

Sa druge strane, Bukurešt i dalje ostaje znatno pristupačniji, sa cenama oko 1.800 do 2.500 evra po kvadratu za prosečan stan, uprkos rastu investicija i poboljšanju urbanih parametara. Sofija se pozicionira između ove dve grupe, sa cenama koje se najčešće kreću između 2.000 i 3.500 evra po kvadratu.

U tom kontekstu, Beograd se više ne može posmatrati kao jeftino tržište regiona. Naprotiv, približava se cenovnom nivou Bratislave, pa i Budimpešte, iako po većini parametara kvaliteta života još uvek ne dostiže njihov nivo.

Ova disproporcija otvara ključno pitanje - šta zapravo određuje cenu kvadrata u gradovima koji su na sličnom nivou razvoja?

Dok Bratislava i Budimpešta imaju prednost članstva u Evropskoj uniji, stabilnijih institucija i dublje integracije u evropske ekonomske tokove, Beograd beleži rast cena koji je u većoj meri vođen investicionim ciklusima, očekivanjima i ograničenom ponudom u najatraktivnijim zonama.

Rezultat je paradoksalna situacija u kojoj se grad po ceni približava razvijenijim sredinama, dok po kvalitetu života i dalje pripada srednjem segmentu globalnih rangiranja.