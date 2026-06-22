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Prema novoj inicijativi, ulaz u istorijsko jezgro ovog jadranskog bisera određenim danima bi mogao da košta i do pet puta više nego do sada. Iako je mera osmišljena kako bi se smanjio pritisak na gradsku infrastrukturu, predlog je odmah naišao na podeljene reakcije javnosti i kritičara koji sumnjaju u efikasnost ekonomskih barijera u borbi protiv masovnog turizma.

Radikalizacija dosadašnjeg modela naplate

Venturini, koji je na lokalnim izborima krajem maja ove godine pobedio kao kandidat desnog centra, nasledivši Luiđija Brunjara nakon njegovog desetogodišnjeg mandata, odlučio je da radikalizuje dosadašnji model naplate.

- Ako trenutno ta cena iznosi između 5 i 10 evra, moj predlog je da se ona određenim danima poveća na iznos između 30 i 50 evra - preneo je njegove reči italijanski list Corriere della Sera, što je izazvalo hitnu reakciju turističkog sektora.

Kako funkcioniše trenutni sistem naplate?

10 evra: Cena za posetioce koji u gradu borave kratko u periodu od ukupno 60 dana, sve do kraja jula (čak i ako provedu tek nekoliko sati na ulicama oko Trga Svetog Marka i mosta Rijalto).

5 evra: Snižena cena za turiste koji svoju posetu planiraju unapred i naprave rezervaciju bar tri dana pre dolaska.

Zakonska ograničenja i kritike efikasnosti novog modela

Svrha ovakve mere je da se obuzda masovni turizam, ali kritičari već neko vreme tvrde da trenutna cena ulaznice ne utiče na odvraćanje bilo kog turista od posete Veneciji. Upravo zbog toga je Venturini još tokom izborne kampanje predložio povećanje cene ulaznice određenim danima kada se u gradu očekuje posebno veliki broj jednodnevnih izletnika i ekstremne gužve.

Međutim, sprovođenje ovog plana nailazi na ozbiljne pravne i administrativne prepreke, jer novi gradonačelnik samostalno nema ovlašćenja za uvođenje tako visokih tarifa. I premda je naknada uvedena u skladu sa opštinskim pravilnikom, gornja granica je određena nacionalnim zakonom Republike Italije.

Zbog takve raspodele ovlašćenja, Venturini stoga mora da se konsultuje sa vladom u Rimu kako bi se izmenio zakonodavni okvir na državnom nivou. Tek ako italijanska vlada odobri podizanje zakonskog plafona za lokalne takse, Venecija će moći zvanično da aktivira ekstremne cene od 50 evra za dane sa najvećim turističkim opterećenjem.