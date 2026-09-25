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Ovim izmenama će se obezbediti olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni.

U saopštenju Ministarstva finansija navodi se da su olakšice proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime.

S tim u vezi, navodi se da će penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092,11 dinara, a koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca sticati bez prijavljivanja, u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave.

Popust na oktobarskom računu

Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, penzioneri sa najnižim penzijama ostvarivaće popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2026. godine do marta 2027. godine.

Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi uz dostavljanje poslednjeg računa za električnu energiju, imaće i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko - invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.

Spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kilovatsati (kWh) na 1.200 kWh za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta neće važiti.

Procenjuje se da će, sa ovom olakšicom, penzioneri sa minimalnim penzijama i korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara mesečno tokom grejne sezone.

Obećano, ispunjeno Mali je rekao da su sve što su obećali i ispunili.

"Nastavljamo da pružamo konkretnu podršku građanima i da, u skladu sa mogućnostima države, preuzimamo deo tereta na sebe", rekao je Mali.

Dodao je da je uredba o energetski ugroženom kupcu samo deo šireg, sveobuhvatnog paketa pomoći za građane koji podrazumeva i jednokratna novčana davanja, jeftinije lekove i besplatne vaučere za odmor za penzionere koji primaju penzije do 80.000 dinara.

Paket podrške građanima vredan je 980,6 miliona evra i podrazumeva izdvajanje 583,7 miliona evra za penzionere i socijalno ugrožene građane i 396,9 miliona evra za punoletne građane.

Mali je podsetio da će punoletnim građanima do sutra biti isplaćena jednokratna novčana naknada u iznosu od 6.000 dinara, kao i da pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u Akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za trezor.

Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz Akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana, a ako se novac građanima isplaćuje iz Akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje.

Kako se navodi, glavni talas septembarske podrške počeo je 14. septembra, kada je jednokratna pomoć isplaćena za oko dva miliona građana Srbije.

Penzionerima su sredstva uplaćena automatski na račune, a visina iznosa direktno je zavisila od visine njihovih penzija, a penzioneri sa primanjima do 31.092,11 dinara dobili su 35.000 dinara, dok su oni sa penzijama od 31.092,12 do 56.822,00 dinara ostvarili su pravo na 27.500 dinara, dok je iznos od 20.000 dinara uplaćen onima sa primanjima iznad 56.822,00 dinara.

Isti paket obuhvatio je i druge kategorije društva: po 25.000 dinara dobili su korisnici novčane socijalne pomoći, primaoci boračkog dodatka i roditelji dece sa pravom na dečji dodatak (po detetu), dok je borcima bez dodatka isplaćeno po 10.000 dinara.

Penzionerima vaučeri za odmor

Mali je rekao da je pored toga, obezbeđeno i 30.000 vaučera za letovanje u vrednosti od po 10.000 dinara za penzionere čije su penzije manje od 80.000 dinara, uz dodatna pojeftinjenja lekova na recept.

"Penzioneri, socijalno i zdravstveno ugroženi građani ostaju naš prioritet. Odgovorna država će uvek biti tu za svoje građane, kao što je toliko puta do sada i pokazala", istakao je Mali.

Dodao je da najznačajnija promena za najstarije sugrađane nastupa 1. decembra, kada sledi trajno povećanje svih penzija za 7,5 odsto, čime će prosečna penzija dostići nivo od oko 520 evra.

"Država vodi odgovornu politiku, vodi računa o javnim finansijama i istovremeno brine o svojim građanima, pružajući konkretnu podršku onima kojima je najpotrebnija", poručio je Mali.