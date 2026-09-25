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Nakon godina provedenih u braku, Ana je odlučila da vrati devojačko prezime. Ono što je za nju trebalo da bude samo formalni završetak jednog životnog poglavlja pretvorilo se u novi početak. Rečenica bivšeg supruga da bez njegovog prezimena "ne vredi ništa" podstakla ju je da se priseti svega što je nekada želela da postigne.

Godinama je njen rad ostajao u senci

Ana je nekada imala velike planove. Bavila se arhitekturom, dizajnirala prve kataloge za suprugovu firmu, sastajala se sa klijentima i učestvovala u osmišljavanju enterijera. Vremenom je, međutim, njen profesionalni doprinos postao gotovo nevidljiv, dok su zasluge uglavnom pripisivane njenom suprugu.

Kada je u 51. godini odlučila da vrati devojačko prezime, Vladimir joj je poručio da joj je upravo njegovo prezime otvorilo mnoga vrata i donelo ugled.

Te reči nisu joj izlazile iz glave. Počela je da se priseća prilika kojih se odrekla zbog porodice, ali i projekata na kojima je radila, a za koje je priznanje najčešće dobijao njen suprug.

Posle razvoda ponovo se setila svojih snova

Razvod je trajao nekoliko meseci, a Ana je za to vreme počela ozbiljnije da razmišlja o tome šta želi da radi u budućnosti.

Dok je pregledala stare stvari, pronašla je studentske crteže potpisane devojačkim prezimenom. Taj trenutak vratio ju je u period kada je učestvovala na studentskim takmičenjima i sanjala da će se baviti restauracijom starih zdanja.

Njen diplomski rad bio je projekat rekonstrukcije imanja iz 19. veka, koji je svojevremeno osvojio univerzitetsku nagradu.

Neočekivano pismo otvorilo joj je nova vrata

Mesec dana nakon što je dobila novi pasoš sa starim prezimenom, Ani je stiglo pismo koje se odnosilo upravo na imanje kojim se bavila tokom studija.

Objekat je trebalo da bude restauriran i pretvoren u kulturno-obrazovni centar, a u univerzitetskoj arhivi pronađen je njen stari projekat. Organizatori su je pozvali da učestvuje u stručnom radu, jer su pojedini detalji iz njene tadašnje analize bili značajni za planiranje obnove.

Prilika koju nije očekivala postala je njen novi profesionalni početak.

Posle tri meseca ugovor joj je produžen, a Ana je postepeno počela da vraća profesionalno samopouzdanje koje je godinama bilo potisnuto.

Bivšem suprugu odbila je da pomogne "preko veze"

Kada je Vladimir saznao za njen novi angažman, zatražio je od nje da ga poveže sa ljudima koji vode projekat, jer je njegova firma želela da učestvuje u restauraciji. Ana je odbila.

Nije želela da svoj novi početak gradi na vezama ili položaju koji je njen suprug imao. Želela je da se njen profesionalni put zasniva na njenom radu i znanju.

Gotovo godinu dana kasnije Ana je postala jedna od koordinatorki za dizajn enterijera.

Vladimira je ponovo srela na otvaranju restauriranog dela imanja. Na ploči sa imenima ljudi koji su učestvovali u projektu nalazilo se i njeno ime.

Tada ga je podsetila na rečenicu koju joj je izgovorio pred razvod. Iako ju je u tom trenutku duboko povredila, upravo ju je ona naterala da se zapita šta je ostalo od žene kakva je bila pre braka.

Shvatila je da je prezime nikada nije određivalo

Ana je na kraju shvatila da joj povratak devojačkom prezimenu nije doneo samo staro ime. Vratio joj je sećanje na ambicije, znanje i sposobnosti koje je godinama stavljala u drugi plan.

Izgubljene godine nije mogla da vrati, ali je mogla da odluči šta će uraditi sa godinama koje dolaze.

Prezime nikada nije bilo ono što joj je davalo vrednost. Njen rad, znanje i ono što je sama izgradila bili su mnogo važniji.