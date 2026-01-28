Slušaj vest

Od januara građani mogu podneti ili obnoviti zahtev za olakšice za struju. Pomoćnik ministarke energetike Radoš Popadić rekao je za da je proširena lista građana koji mogu da steknu status energetski ugroženog kupca - penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata i primaoci porodične invalidnine koji imaju račun za električnu energiju ili brojilo na svoje ime.

Procedura pojednostavljena

Procedura je, kaže, pojednostavljena – za penzionere se pravo ostvaruje automatski, dok ostali podnose zahtev u opštini.

Domaćinstva sa statusom "energetski ugroženog kupca" imaju pravo na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili grejanje iz daljinskih sistema. Olakšice za struju važe godinu dana i moraju da se obnove, dok su popusti za gas i daljinsko grejanje na snazi tokom grejne sezone, od 15. oktobra do 15. aprila.

Pomoćnik ministarke energetike Radoš Popadić rekao je za RTS da je proširena lista građana koji mogu da steknu status energetski ugroženog kupca.

"Izmenom uredbe o energetski ugroženim kupcima, koju je Vlada donela u septembru prošle godine, omogućili smo da neke nove kategorije dobiju taj status. Pre svega, penzioneri sa minimalnim penzijama koji imaju račun za električnu energiju ili brojilo na svoje ime“, kaže Popadić.

Ko sve ima pravo

Kako je rekao, prvi put je uvedena i nova grupa korisnika - to su borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata i primaoci porodične invalidnine koji imaju račun za električnu energiju ili brojilo na svoje ime.

"Obe ove grupe ostvaruju umanjenje računa za električnu energiju u iznosu od 1.000 dinara", naveo je Popadić.

Pored njih, pravo na popust imaju i domaćinstva koja primaju socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak ili dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i porodice lošijeg materijalnog statusa.

"Ove kategorije ostvaruju pravo na umanjenje računa za električnu energiju, ili prirodni gas ili toplotnu energiju“, kaže Popadić.

Navodi i da su tokom ove grejne sezone uvedene dodatne povoljnosti.

"Omogućili smo da se na energetski ugrožene kupce ne odnosi promena granice između crvene i plave zone, da ostvaruju prava bez obzira na količinu utrošene energije i da imaju dodatni popust od pet odsto ukoliko blagovremeno plate račun, do 28. u mesecu za prethodni mesec", kaže Popadić.

Kako se ostvaruje pravo na popust

Procedura za ostvarivanje prava na popuste je, kako kaže Popadić, pojednostavljena.

"Što se tiče penzionera, oni ne treba da podnose nikakav zahtev. Jedinice lokalne samouprave pokreću postupak po službenoj dužnosti, razmenom podataka sa nadležnim institucijama. Penzioneri samo dobiju umanjenje na računu za električnu energiju u iznosu od 1.000 dinara“, objasnio je Popadić.

Za ostale kategorije, procedura je drugačija.

"Borci, invalidi i lica koja primaju neku vrstu pomoći ili na osnovu materijalnog položaja ostvaruju status, treba da podnesu zahtev u opštini gde imaju prebivalište. Prijavljivanje traje tokom cele godine, a posebno u januaru jer su istekli statusi za određena lica", rekao je Popadić.

Na pitanje da li lokalne samouprave treba da šalju mobilne ekipe do starih i bolesnih lica koja ne mogu da dođu da se prijave, Popadić ističe da je to obaveza svih nivoa vlasti.

"Zadatak svih nas, i državne i lokalne samouprave, jeste da ove aktivnosti sprovodimo maksimalno angažovano. Važno je da prime građane koji dolaze u opštinu, ali i da izađemo na teren i završimo to sa njima. Mi smo servis za naše građane i treba da im pomognemo da što veći broj njih ostvari pravo", kaže Popadić.

Dodaje da je Vlada obezbedila dovoljno sredstava.

"Važno je da svi koji imaju pravo, to pravo i ostvare, posebno stariji i nemoćni građani. Svakome od njih je važan svaki dinar da bi mogli da uštede i pokriju redovne potrebe", istakao je Popadić.

Koja dokumentacija je potrebna

Popadić kaže da je dokumentacija svedena na minimum.

"Penzioneri ne podnose nikakve zahteve. Borci i invalidi dolaze u opštinu sa ličnom kartom, dokazom o statusu i računom za električnu energiju na svoje ime. Lica koja primaju pomoć ili ostvaruju pravo po osnovu materijalnog statusa takođe dolaze sa ličnom kartom i podnose zahtev, gde biraju popust da li za struju, gas ili toplotnu energiju“, objasnio je Popadić.

Dodaje da je za lica koja već imaju status dovoljna izjava da nije bilo promena.

"Ukoliko nije bilo promena, dovoljno je da daju izjavu, a ako jeste, podnose dokaze o tim promenama", kaže Popadić.

Na pitanje o taksama, Popadić kaže da je to u nadležnosti lokalnih samouprava.

"Koliko smo upoznati, ima još nekih gradova koji naplaćuju takse. Mi apelujemo da se one ne naplaćuju i da se postupak maksimalno pojednostavi kako bi svi građani mogli da ostvare pravo", kaže on.

Koliko građana koristi popuste

Popadić je rekao da, prema poslednjim podacima, ima 191.000 energetski ugroženih kupaca, od toga je približno 100.000 penzionera, 20.000 boraca i invalida i oko 71.000 ostalih.

"Pre tri godine imali smo 68.000 energetski ugroženih kupaca, sada ih imamo 191.000 i verujem da idemo ka tome da taj broj bude tri puta veći. Važno je da imamo stalnu kampanju u medijima i da pozovemo građane i opštine da se angažuju. Često su to ljudi skromnih primanja koji nemaju pristup medijima i internetu. Važno je da izađemo na teren, da ih pronađemo i objasnimo postupak", ističe Popadić.

Dodaje da su sredstva obezbeđena i da je važno da se iskoriste.

"Imamo dovoljno sredstava, Vlada je to omogućila i važno je da ih iskoristimo", kaže Popadić.