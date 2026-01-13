Slušaj vest

Više od 191.000 domaćinstava danas ima 20-40 odsto olakšice na računima za električnu energiju, gas i grejanje. Među njima su penzioneri sa minimalnim primanjima, borci, vojni i civilni invalidi i porodice slabijeg materijalnog statusa.

Pravo na status energetski ugroženog kupca se ostvaruje prijavom u opštini u kojoj živite - napisala je ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Dodala je da su računi za električnu energiju umanjeni i do 1.500 dinara i objasnila postupak prijave za ostvarivanje ovog prava.

Proverite da li ostvarujete pravo na status energetski ugroženog domaćinstva. Zatim se prijavite u svojoj opštini ili gradu tako što ćete popuniti zahtev i priložiti dokumentaciju, i tako ćete ostvariti popust na električnu energiju, gas ili grejanje uz podršku države.