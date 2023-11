RAČUNI ZA STRUJU JOŠ NISU NISU STIGLI A USKORO TREBA DA SE PLATI Gužve na šalterima iz straha od kamate! Šta kažu u EPS-u

Iako je rok za plaćanje računa sa popustom 28. u mesecu, već od prošle sedmice na EPS-ovim šalterima širom zemlje su ogromne gužve. Domaćinstva račune za struju uglavnom dobijaju oko 15. u mesecu, ali zbog štrajka u Pošti mnogi još nisu dobili oktobarske račune.

Nema razloga za zabrinutost, uvereni smo da će računi stići na vreme, poručuje izvršni direktor snabdevanja u EPS-u Radovan Stanić.

Građani kažu da su zabrinuti da će da plate zateznu kamatu ako račune ne plate na vreme, a ne žele ni da ostanu bez popusta od 5 odsto za redovno plaćanje. Izvršni direktor snabdevanja u EPS-u Radovan Stanić naglašava da nema razloga za zabrinutost.

foto: Marina Lopičić

"Danas je 21. novembar, rok za plaćanje je 28. Mi očekujemo da će najveći broj naših građana biti u prilici da svoje račune plati na vreme i ostvari popust od 5 odsto koji je omogućen za redovno plaćanje", dodaje Stanić za RTS.

Stanić kaže da je EPS sve račune predao Pošti na podelu.

"Mi zaista očekujemo da će svi kupci u roku za plaćanje dobiti svoj račun. Bez obzira na to, predlažemo da svi posete portal eps.rs na kome mogu steći uvid u svoje račune i taj portal pruža niz mogućnosti. Možete videti svoju potrošnju unazad tri godine, sve uplate unazad tri godine. Stvara vam mogućnost da račun preuzmete i ima čak mogućnosti da ga platite, tako da nema potrebe da čekate u redovima na šalterima", objašnjava Stanić.

Ističe da se pri tome plaća dvadesetak dinara, što nije trošak koji naplaćuje EPS, već trošak bankarske institucije preko koje se vrši plaćanje. "Znate i sami da je ta provizija daleko manja od plaćanja na šalterima pošta i nekih banaka", dodaje Stanić.

Hoće li biti pomeren rok za ostvarivanje popusta Neka komunalna preduzeća su već pomerila rokove za plaćanje upravo zbog štrajka u Pošti. Na pitanje da li EPS razmišlja da uradi to isto, Stanić kaže da prate situaciju na terenu i da će u skladu sa tim postupati. "Još jednom kažem da korišćenjem portala prestaje svaka potreba za čekanjem poštara, guranjem u redovima i čekanjem na kopiju račun", poručio je Stanić. Ipak, naši građani su navikli da račune dobiju na svojim adresama, a Stanić ponavlja da su uvereni da će tako biti i ovoga puta i da će račune dobiti na vreme.

Govoreći o tome koliko građana ostvari pravo na popust, Stanić ističe da najveći broj građana redovno izmiruje svoje obaveze.

"Čak i do 62 odsto naših građana plaća račune u roku i ostvaruje popust od 5 odsto. To je negde na nivou dva miliona do dva miliona i 100.000 građana koji svakog meseca ostvaruju popust od 5 odsto", navodi Stanić.

Od oktobra do marta građani i na osnovu štednje mogu ostvariti popust od 20 do 40 odsto.

"Preko 56 odsto građana je uspelo da ostvari popust na racionalnu potrošnju time što su svoju potrošnju u odnosu na jedan od dva oktobra, oktobra prošle i oktobra pretprošle godine, umanjili potrošnju za više od 5 odsto. Time je ukupna potrošnja za oktobar ove godine za oko 7,5 odsto manja u odnosu na isti period prošle godine, a čak 19 odsto manja u odnosu na oktobar 2021. godine", naglašava Stanić.

Poručuje da su građani ozbiljno shvatili mogućnost da uštede, a da su sa druge strane iskoristili mogućnost racionalnog korišćenja električne energije.

Kurir.rs/RTS