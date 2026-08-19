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Adaptacija kupatila za mnoge je jedan od najskupljih zahvata u stanu ili kući, a posebno veliki trošak može predstavljati skidanje starih i postavljanje novih pločica. Osim novca, takvi radovi često znače i dane provedene u prašini, buci i otežanom korišćenju kupatila.

Majstor Sven Kranželić, kojeg na Instagramu prati više od 440.000 ljudi, u jednoj od svojih novijih objava pokazao je rešenje kojim je odlučio da izbegne klasično postavljanje pločica. Umesto keramičkih pločica, zidove svog kupatila oblepio je folijama, a njegova objava odmah je izazvala raspravu među pratiocima.

Dok jedni tvrde da im slične samolepljive i vodootporne folije godinama bez problema stoje u kuhinji i kupatilu, drugi imaju potpuno drugačija iskustva i upozoravaju da materijal može da se odlepi i da, prema njihovom mišljenju, ništa ne može da zameni klasične pločice.

Pločice znatno povećavaju troškove renoviranja

Postavljanje novih pločica jedan je od skupljih poslova tokom renoviranja stana. Sam rad keramičara može da košta između 25 i 40 evra po kvadratnom metru, dok cena pločica, čak i kada su na akciji, može da počinje već od oko 15 evra po kvadratnom metru, a gornja granica praktično ne postoji.

Kada se tome dodaju priprema podloge i ostali radovi, ukupan trošak može znatno da poraste. Osim finansijskog izdatka, zamena pločica često znači i najmanje nekoliko dana života u prašini i neredu.

Ako kuća ili stan imaju samo jedno kupatilo, svakodnevne potrebe mogu postati posebno zahtevne jer je tokom radova otežan pristup WC šolji i ostalim sanitarnim elementima. Prema navodima iz objave, takvi radovi mogu da traju najmanje sedam dana.

Umesto pločica odlučio se za samolepljive folije

Kranželić je u videu objavljenom na Instagramu pokazao da izgled kupatila može da se promeni i bez obimnih keramičarskih radova. Svoje kupatilo oblepio je folijama, pokušavajući da dobije jednostavnije, brže i povoljnije rešenje.

Nakon objave javili su se brojni korisnici koji su podelili sopstvena iskustva. Neki su naveli da slične folije već koriste u kuhinji i kupatilu i da su, uz pravilnu pripremu površine, izdržale godinama.

Pojedini pratioci istakli su i da se takve folije mogu postaviti čak i preko postojećih pločica, što bi dodatno moglo da pojednostavi osvežavanje prostora jer nije potrebno skidati staru keramiku.

"Sve zavisi od kvaliteta folije i pripreme podloge“

Jedan od korisnika objasnio je da postoje folije koje su vodootporne i mogu da podnesu visoke temperature, ali je naglasio da rezultat u velikoj meri zavisi od kvaliteta materijala i načina pripreme površine pre postavljanja.

"Reč je o vodootpornoj foliji koja može da izdrži i visoke temperature. Naravno, sve zavisi od kvaliteta folije i kvaliteta pripreme. Neki ovakve folije postavljaju čak i na pod. Ja sam ih postavljao na automobile i u nekoliko kuhinja“, napisao je.

Druga korisnica podelila je dugogodišnje pozitivno iskustvo sa sličnim rešenjem.

"Imam samolepljive, vodootporne tapete na sličan način i traju mi već deset godina. Nigde se nisu odlepile niti pohabale. Stoje i iznad kade, a ništa se na njima nije promenilo“, navela je.

Takvi komentari sugerišu da folije mogu dugo da traju, ali pod uslovom da je odabran odgovarajući materijal i da je površina pre postavljanja pravilno pripremljena.

Nisu svi zadovoljni: "Kod mene se sve odlepilo“

Ipak, u komentarima su se javili i korisnici koji su imali negativna iskustva. Jedan od njih naveo je da mu se folija postavljena u kuhinji vremenom potpuno odlepila.

"Kod mene se u kuhinji sve odlepilo, tako da je to bio bačen novac. Ništa ne može da zameni pločice“, napisao je.

Drugi komentator smatra da je pre postavljanja ovakvog materijala potrebno posebno pripremiti unutrašnje zidove.

"Mislim da unutrašnje zidove treba dobro impregnirati ili koristiti posebnu boju, na primer uljanu. Ali ako se to uradi pre postavljanja tih tapeta, onda se postavlja pitanje da li su tapete uopšte potrebne“, komentarisao je.

Upravo se na pitanju pripreme podloge pokazalo koliko se iskustva korisnika razlikuju. Dok jedni navode da su im samolepljive i vodootporne tapete ili folije trajale deset godina bez vidljivih promena, drugi tvrde da su se u njihovim domovima odlepile i nisu opravdale uložen novac.

Jeftinija opcija za osvežavanje kupatila bez velikih radova

Ako je cilj da se promeni izgled kupatila uz manji budžet i bez dugotrajnih građevinskih radova, samolepljive folije mogu da budu brža i povoljnija alternativa postavljanju novih pločica.

Takvo rešenje može biti posebno zanimljivo onima koji žele da osveže prostor bez skidanja postojeće keramike i višednevnog života u prašini. Međutim, iskustva korisnika pokazuju da trajnost u velikoj meri zavisi od kvaliteta odabrane folije, kao i od toga koliko je površina pre postavljanja dobro pripremljena.

Objava Svena Kranželića zato je otvorila zanimljivu raspravu o tome mogu li savremene samolepljive folije zaista da budu zamena za pločice. Za neke korisnike odgovor je potvrdan, jer tvrde da im takvo rešenje u kupatilu ili kuhinji traje godinama, čak i na mestima izloženim vlazi.