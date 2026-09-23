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Pločice više nisu jedini izbor za uređenje kupatila. U italijanski inspirisanim enterijerima sve češće se koriste specijalne tapete koje prostoru daju potpuno drugačiji izgled. Zidovi mogu da dobiju upečatljiv dezen, cvetni motiv ili efekat mermera, a kupatilo za nekoliko sati može da izgleda mnogo elegantnije i skuplje.

Ipak, nije svaka tapeta pogodna za kupatilo. Zbog vlage, pare i prskanja vode potrebno je birati materijale namenjene vlažnim prostorijama.

Tapete i pločice mogu zajedno da izgledaju veoma efektno

To što su tapete sve popularnije ne znači da pločice potpuno nestaju iz kupatila. Naprotiv, njihova kombinacija može biti veoma praktično rešenje. Pločice se mogu postaviti na zidove koji su direktno izloženi vodi, posebno u prostoru oko tuša i kade, dok se na ostatak zidova mogu staviti vodootporne tapete. Tako dobijate zaštitu tamo gde je najpotrebnija, a istovremeno izbegavate da celo kupatilo izgleda kao da je obloženo pločicama.

U enterijerima inspirisanim italijanskim stilom tapete se često kombinuju sa mermerom, kamenom, drvetom ili dekorativnim malterom. Upravo taj spoj može da stvori utisak luksuznog hotelskog kupatila.

Posebno dobro rešenje za mala kupatila

Tapeta može da bude zanimljiv način da se malo kupatilo vizuelno promeni. Umesto velikih građevinskih radova, jedan zid može da dobije upečatljiv dezen koji privlači pogled i stvara utisak dubljeg i zanimljivijeg prostora.

Cvetni motivi mogu da unesu toplinu i podsećaju na elegantne enterijere u engleskom ili provansalskom stilu, dok geometrijski i apstraktni dezeni mogu da daju moderniji izgled. Ako želite diskretniji efekat, možete izabrati tapetu koja imitira kamen, mermer ili neku drugu prirodnu teksturu.

Još jedan trik je kombinovanje tapete sa dekorativnim panelima ili oblogom na donjem delu zida. Na taj način kupatilo može da dobije izgled luksuznog hotela, bez potrebe da se svaki zid oblaže skupim materijalima.

Koje tapete mogu da se koriste u kupatilu?

Za kupatilo nisu pogodne obične tapete namenjene dnevnoj ili spavaćoj sobi. Potrebno je birati materijale koji mogu da podnesu povećanu vlagu i paru. Vinil tapete su jedan od praktičnijih izbora. Njihov gornji sloj je otporan na vlagu i omogućava lakše čišćenje, dok su varijante sa netkanom podlogom stabilnije i jednostavnije za postavljanje.

Tapete od fiberglasa takođe su namenjene zahtevnijim prostorima. Otporne su na vlagu i mehanička oštećenja, a mogu se dodatno premazati odgovarajućom bojom. Postoje i posebni sistemi za završnu obradu tapeta providnim vodootpornim premazima. Oni mogu dodatno zaštititi površinu, ali izbor proizvoda i način postavljanja treba prilagoditi konkretnom kupatilu.

Važno je zapamtiti da čak ni vodootporna tapeta nije nužno najbolji izbor za zid koji je stalno izložen direktnom mlazu vode. Za takve zone pločice ili drugi namenski vodootporni materijali i dalje imaju praktičnu prednost.

Ako želite da kupatilo izgleda skuplje bez kompletnog renoviranja, tapeta može biti zanimljiv način da promenite atmosferu prostora. Jedan efektan zid često je dovoljan da potpuno promeni izgled kupatila.