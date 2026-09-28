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Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,4993 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen na dnevnom nivou, dok je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 0,1 odsto. Na godišnjem nivou, kao i od početka godine, dinar je prema evru niži za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je za 0,2 odsto i iznosi 103,1782 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,6 odsto, dok od početka godine beleži pad od 3,1 odsto.

Biznis Kurir

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